Victor Osimhen büyük maçları seviyor

Sarı-kırmızılı takımın dünya yıldızı Victor Osimhen, F.Bahçe derbisinde attığı iki golle takımına 3 puanı getirirken, büyük maçlarda maskenin ardından bir kahraman çıkıyor.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2026 06:50
Sarı-kırmızılı takımın dünya yıldızı Victor Osimhen, F.Bahçe derbisinde attığı iki golle takımına 3 puanı getirirken, büyük maçlarda maskenin ardından bir kahraman çıkıyor. Nijeryalı futbolcu, Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'a karşı çıktığı 33 resmi maçta 23 gol atarken 5 de asiste imzasını attı.