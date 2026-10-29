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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Senegal Milli Takımı'ndan Ismail Jakobs'a veda paylaşımı!

Senegal Milli Takımı'ndan Ismail Jakobs'a veda paylaşımı!

Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Ismail Jakobs'un Senegal Milli Takımı'nı bıraktığını açıklamasının ardından Senegal Milli Takımı, resmi sosyal medya hesabından Jakobs'a veda etti. İşte o paylaşım...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2026 15:59
Senegal Milli Takımı'ndan Ismail Jakobs'a veda paylaşımı!

Senegal Milli Takımı, Galatasaray'ın yıldız ismi Ismail Jakobs'un milli takımı bıraktığını açıklamasının ardından Jakobs için bir veda paylaşımı yaptı. Senegal Milli Takımı'nın paylaşımında, "Senegal'in renklerini savunduğun ve Aslanlar'ın bu büyük ailesinin bir parçası olduğun için teşekkürler, Ismaïl Jakobs. Kariyerinin devamı için iyi şanslar, Ismaïl." İfadeleri yer aldı.

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