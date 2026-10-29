Senegal Milli Takımı'ndan Ismail Jakobs'a veda paylaşımı!

Senegal Milli Takımı, Galatasaray'ın yıldız ismi Ismail Jakobs'un milli takımı bıraktığını açıklamasının ardından Jakobs için bir veda paylaşımı yaptı. Senegal Milli Takımı'nın paylaşımında, "Senegal'in renklerini savunduğun ve Aslanlar'ın bu büyük ailesinin bir parçası olduğun için teşekkürler, Ismaïl Jakobs. Kariyerinin devamı için iyi şanslar, Ismaïl." İfadeleri yer aldı.
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Merci d'avoir défendu les couleurs du Sénégal et d'avoir fait partie de cette grande famille des Lions, Ismaïl Jakobs. Bonne chance pour la suite de ta carrière, Ismaïl. https://t.co/Snw8BccPWy— Equipe du Sénégal (@GaindeYi) October 29, 2026