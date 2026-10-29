CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Galatasaray'dan dev transfer hamlesi! 50 milyon euro...

Galatasaray'dan dev transfer hamlesi! 50 milyon euro...

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine genç yıldız Said El Mala geldi. Köln formasıyla sergilediği performansla göz dolduran 20 yaşındaki genç futbolcu için sarı-kırmızılı kulübün planlaması şekillendi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2026 06:50
Galatasaray'dan dev transfer hamlesi! 50 milyon euro...

Galatasaray, devre arası transfer döneminde sol kanat bölgesine takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Galatasaray'dan dev transfer hamlesi! 50 milyon euro...

Sarı-kırmızılıların gündemine Almanya Bundesliga ekiplerinden Köln'de forma giyen Said El Mala geldi.

Galatasaray'dan dev transfer hamlesi! 50 milyon euro...

Takvim'in haberine göre Galatasaray yönetimi, 20 yaşındaki Alman futbolcuyu yakından takip ediyor.

Galatasaray'dan dev transfer hamlesi! 50 milyon euro...

Genç oyuncunun performansından etkilenen Cimbom, transfer için harekete geçmeyi planlıyor.

Galatasaray'dan dev transfer hamlesi! 50 milyon euro...

Sarı-kırmızılıların önümüzdeki günlerde El Mala'nın menajeriyle temasa geçmesi bekleniyor.

Galatasaray'dan dev transfer hamlesi! 50 milyon euro...

Yönetimin, devre arası transfer döneminde bu transferi sonuçlandırmak için girişimlerde bulunacağı ifade ediliyor.

Galatasaray'dan dev transfer hamlesi! 50 milyon euro...

Bu sezon Köln formasıyla 8 karşılaşmada görev alan El Mala, 4 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Galatasaray'dan dev transfer hamlesi! 50 milyon euro...

Genç futbolcunun Alman ekibiyle olan sözleşmesi 2031 yılına kadar devam ediyor.

Galatasaray'dan dev transfer hamlesi! 50 milyon euro...

Almanya'da geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen El Mala'nın piyasa değerinin 50 milyon euro olduğu belirtiliyor.

Galatasaray'dan dev transfer hamlesi! 50 milyon euro...

Galatasaray'ın, yüksek potansiyeliyle dikkat çeken genç kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.

F.Bahçe'de flaş Guendouzi gelişmesi!
F.Bahçe'de Aykut Kocaman sesleri!
DİĞER
Marco Asensio ile İsmail Kartal arasında kriz var mı? Murat Özbostan analiz etti: Egoları da yönetmelisiniz
Başkan Erdoğan ile Trump arasında kritik telefon! Görüşmede dikkat çeken Mekke İttifakı ve Hürmüz mesajı
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'da Batrakov endişesi! Bunu kimse beklemiyordu
Trabzonspor'dan Doumbia hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Avrupa’da Erok fırtınası Avrupa’da Erok fırtınası 01:45
Kraliçeler galip: 81-71 Kraliçeler galip: 81-71 01:44
Fırtına’ya Litvanya’da şok Fırtına’ya Litvanya’da şok 01:43
Kartal’a Yunan freni: 73-81 Kartal’a Yunan freni: 73-81 01:42
Efes'e ağır darbe Efes'e ağır darbe 01:41
Dirk Kuyt için flaş açıklama! Dirk Kuyt için flaş açıklama! 01:39
Daha Eski
Zeki Uzundurukan: Aykut Kocaman F.Bahçe'de! Zeki Uzundurukan: Aykut Kocaman F.Bahçe'de! 01:39
Montella'da sıcak gelişme! F.Bahçe'den talebi... Montella'da sıcak gelişme! F.Bahçe'den talebi... 01:39
G.Saray'ın yıldızına Güney Amerika kancası! G.Saray'ın yıldızına Güney Amerika kancası! 01:39
G.Saray'da Batrakov endişesi! Bunu kimse beklemiyordu G.Saray'da Batrakov endişesi! Bunu kimse beklemiyordu 01:39
F.Bahçe için flaş teknik direktör iddiası! F.Bahçe için flaş teknik direktör iddiası! 01:39
Beşiktaş sahasında Olympiakos'a mağlup! Beşiktaş sahasında Olympiakos'a mağlup! 01:39