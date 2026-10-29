Galatasaray'dan dev transfer hamlesi! 50 milyon euro...
Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine genç yıldız Said El Mala geldi. Köln formasıyla sergilediği performansla göz dolduran 20 yaşındaki genç futbolcu için sarı-kırmızılı kulübün planlaması şekillendi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2026 06:50
Genç oyuncunun performansından etkilenen Cimbom, transfer için harekete geçmeyi planlıyor.
Sarı-kırmızılıların önümüzdeki günlerde El Mala'nın menajeriyle temasa geçmesi bekleniyor.
Yönetimin, devre arası transfer döneminde bu transferi sonuçlandırmak için girişimlerde bulunacağı ifade ediliyor.
Bu sezon Köln formasıyla 8 karşılaşmada görev alan El Mala, 4 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
Genç futbolcunun Alman ekibiyle olan sözleşmesi 2031 yılına kadar devam ediyor.
Almanya'da geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen El Mala'nın piyasa değerinin 50 milyon euro olduğu belirtiliyor.
Galatasaray'ın, yüksek potansiyeliyle dikkat çeken genç kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.
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