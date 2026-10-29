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Anasayfa Galatasaray Galatasaray'da stoperde kim oynayacak? İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı 11'i

Galatasaray'da stoperde kim oynayacak? İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı 11'i

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesi bazı bölgelerde eksikleri bulunan sarı-kırmızılıların, sahaya nasıl bir kadroyla çıkacağı merak ediliyordu. Teknik Direktör Okan Buruk da Konyaspor maçındaki ilk 11'ini netleştirdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2026 13:25 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2026 13:26
Galatasaray'da stoperde kim oynayacak? İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı 11'i

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 30 Ekim Cuma günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

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Galatasaray'da stoperde kim oynayacak? İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı 11'i

Sarı-kırmızılı ekip, haftanın açılış müsabakasında MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda yeşil-beyazlılara konuk olacak. Müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Galatasaray'da stoperde kim oynayacak? İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı 11'i

Ligde geride kalan 9 maçta 7 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgisi bulunan Galatasaray, 22 puan topladı. Sarı-kırmızılı ekip, haftaya takipçileri Amed Sportif Faaliyetler'in 2, Trabzonspor'un 3, Beşiktaş'ın 4, Fenerbahçe'nin ise 6 puan önünde lider girdi. Sezonun ilk 4 maçından puansız ayrılan ve aldığı 8 puanın tamamını son 5 haftada elde eden Konyaspor ise 14. sırada yer aldı.

Galatasaray'da stoperde kim oynayacak? İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı 11'i

KAPTAN ABDÜLKERİM FORMA GİYEMEYECEK

Galatasaray'da kaptan Abdülkerim Bardakcı, eski takımına karşı forma giyemeyecek.

Galatasaray'da stoperde kim oynayacak? İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı 11'i

Sarı-kırmızılı takıma Konyaspor'dan gelen ve üst üste 4 sezon şampiyonluk yaşayan kadronun en önemli parçalarından biri olan Abdülkerim, müsabakada cezası nedeniyle süre alamayacak.

Galatasaray'da stoperde kim oynayacak? İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı 11'i

Abdülkerim, ligin 9. haftasında Fenerbahçe'yi 2-1 yendikleri derbinin ardından çıkan olaylarda kırmızı kart görmüştü.

Galatasaray'da stoperde kim oynayacak? İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı 11'i

Konyaspor maçı öncesi sarı-kırmızılı ekipte kas ağrısı bulunan Barış Alper Yılmaz'ın riske edilmemesi bekleniyor.

Galatasaray'da stoperde kim oynayacak? İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı 11'i

Barış Alper, bu sezon çıktığı 12 resmi maçın büyük bölümünde 90 dakika sahada kalırken A Milli Takım'da ise 4 müsabakanın 3'ünde süre aldı.

Galatasaray'da stoperde kim oynayacak? İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı 11'i

ÜÇ OYUNCU SINIRDA

Sarı-kırmızılı ekipte üç futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Galatasaray'da stoperde kim oynayacak? İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı 11'i

Ligde bu sezon üçer sarı kartı bulunan Davinson Sanchez, Rafael Leao ve Roland Sallai, karşılaşmada da kart görmeleri halinde cezalı duruma düşerek 11. haftadaki Amed Sportif Faaliyetler maçında forma giyemeyecek.

Galatasaray'da stoperde kim oynayacak? İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı 11'i

LİGDE SON 3 MAÇI KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Galatasaray'da stoperde kim oynayacak? İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı 11'i

Ligdeki son puan kaybını 6. haftada dış sahada Trabzonspor'a 4-0 yenilerek yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 3 müsabakayı kazandı. Galatasaray, bu süreçte Kasımpaşa'yı 3-1, Gençlerbirliği'ni 1-0, Fenerbahçe'yi ise 2-1 mağlup etti.

Galatasaray'da stoperde kim oynayacak? İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı 11'i

GOL YÜKÜ OSIMHEN'DE

Sarı-kırmızılı ekibin Süper Lig'deki gol yükünü Nijeryalı yıldız Victor Osimhen sırtladı.

Galatasaray'da stoperde kim oynayacak? İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı 11'i

Ligde 19 kez fileleri havalandıran Galatasaray'da Osimhen, 8 golle takımın en skorer oyuncusu olarak dikkati çekti. Yıldız santrforu, ikişer golle Abdülkerim Bardakcı ve Gabriel Sara izledi. Mario Lemina, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Deniz Gül, Lucas Torreira, Roland Sallai ve Davinson Sanchez ise birer gollük katkı verdi.

Galatasaray'da stoperde kim oynayacak? İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı 11'i

KALESİNİ KAPATMAKTA ZORLANIYOR

Sarı-kırmızılı ekip, Okan Buruk yönetimindeki son 4 sezondan farklı olarak savunmada istediği performansı sergileyemiyor.

Galatasaray'da stoperde kim oynayacak? İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı 11'i

Bu sezon çıktığı 12 resmi müsabakanın 11'inde rakip fileleri havalandırarak skor üretme konusunda sıkıntı yaşamayan Galatasaray, sadece ligde 4-0 kaybettiği Trabzonspor müsabakasında gol atamadı.

Galatasaray'da stoperde kim oynayacak? İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı 11'i

Savunmada ise kalesini gole kapatmakta zorlanan Okan Buruk'un öğrencileri, bu sezon Süper Lig'deki 9 maçın 6'sında kalesinde 12 gole engel olamadı. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 mücadelede 9 gol yedi.

Galatasaray'da stoperde kim oynayacak? İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı 11'i

MİLLİ ARAYA KADAR 3 KRİTİK MAÇA ÇIKACAK

Yoğun bir fikstürden geçen sarı-kırmızılı ekip, bir sonraki milli araya kadar 3 zorlu müsabakaya çıkacak.

Galatasaray'da stoperde kim oynayacak? İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı 11'i

Son milli aranın ardından Süper Lig'de 3, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 maçta ter döken Galatasaray, 4 galibiyet, 1 yenilgi yaşadı. Ligde Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Fenerbahçe'yi yenen Galatasaray, Avrupa'da ise İspanya'nın Barcelona takımına yenilip, Fransa ekibi Lille'i mağlup etti.

Galatasaray'da stoperde kim oynayacak? İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı 11'i

Galatasaray, bir sonraki milli ara öncesindeki ilk maçına Konyaspor karşısında çıkacak. Ardından Şampiyonlar Ligi'nde 3 Kasım Salı günü sahasında Almanya temsilcisi Stuttgart'ı konuk edecek sarı-kırmızılılar, 7 Kasım Cumartesi günü liderlik yarışı veren Amed Sportif Faaliyetler'i ağırlayarak milli araya girecek.

Galatasaray'da stoperde kim oynayacak? İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı 11'i

Öte yandan Galatasaray'ın, Konyaspor karşısındaki ilk 11'i netleşmeye başladı.

Galatasaray'da stoperde kim oynayacak? İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı 11'i

İŞTE G.SARAY'IN MUHTEMEL 11'İ:

Uğurcan, Sallai, Davinson, Singo, Eren, Torreira, Lemina, Batrakov, Yunus, Leao, Osimhen

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