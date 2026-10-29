Galatasaray-Stuttgart maçı ne zaman? Galatasaray maçı hangi kanalda? GS Şampiyonlar Ligi maçı hangi gün? sorularının cevabı merak ediliyor. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının dördüncü haftasında Stuttgart'ı konuk ediyor. 3 Kasım Salı günü saat 20.45'te başlayacak mücadele öncesinde maçın yayın bilgileri araştırılıyor. İşte Galatasaray-Stuttgart maçı tarihi, saati, oynanacağı stat ve canlı yayın detayları…

GALATASARAY-STUTTGART MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Stuttgart arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması, 3 Kasım 2026 Salı günü oynanacak. Lig aşamasının dördüncü haftasında yapılacak mücadele, sarı-kırmızılıların Avrupa arenasındaki kritik sınavlarından biri olacak.

GALATASARAY-STUTTGART MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Stuttgart maçı, Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak. İstanbul'daki RAMS Park'ta oynanacak karşılaşmada Galatasaray, taraftarının desteğiyle sahaya çıkacak.

GALATASARAY-STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray'ın Stuttgart ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının TRT 1'den canlı ve şifresiz yayınlanması bekleniyor.

GS ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI CANLI İZLE

Galatasaray-Stuttgart maçını televizyon üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler TRT 1'in yayın akışını takip edebilir. İnternet üzerinden canlı yayın için TRT'nin resmî platformlarını kontrol edebilirsiniz.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇ PUANDA?

Galatasaray, lig aşamasındaki ilk üç maçında bir galibiyet ve iki mağlubiyet alarak 3 puan topladı. Sarı-kırmızılı ekip, Lille deplasmanında aldığı 4-2'lik galibiyetin ardından Stuttgart karşısında da puan kazanmayı hedefliyor.

Şampiyonlar Ligi'nin lig aşaması formatında ilk 8 sırada yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükseliyor. 9 ile 24. sıralar arasında bitiren ekipler ise son 16 bileti için play-off oynuyor. Bu nedenle Galatasaray'ın Stuttgart karşılaşmasından alacağı sonuç, sıralamadaki konumu açısından önem taşıyor.

GALATASARAY'IN KALAN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI

Galatasaray'ın lig aşamasındaki kalan karşılaşmaları şöyle:

3 Kasım 2026: Galatasaray-Stuttgart

24 Kasım 2026: Galatasaray-Aston Villa

8 Aralık 2026: AEK-Galatasaray

19 Ocak 2027: Galatasaray-Feyenoord

27 Ocak 2027: Paris Saint-Germain-Galatasaray