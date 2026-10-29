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Ziraat Türkiye Kupası
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Galatasaray Çağdaş Faktoring, evinde Kızılyıldız'a yenildi

Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 3. haftasında sahasında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'a 78-68 mağlup oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2026 00:23
Galatasaray Çağdaş Faktoring, evinde Kızılyıldız'a yenildi

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 3. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, sahasında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'a 78-68 mağlup oldu.

Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, 2. yenilgisini yaşadı. Sırbistan ekibi ise 2. galibiyetini aldı.

Galatasaray'da Awak Kuier'in 20 sayısı kazanmak için yeterli olmadı.

Kızılyıldız'da ise Artemis Spanou 21 sayıyla galibiyette ön plana çıktı.

Öte yandan sarı-kırmızılı takım, müsabaka öncesindeki ısınma bölümüne 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için tasarlanan özel tişörtlerle çıktı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Esperanza Mendoza (İspanya), Bogna Podkowinska (Polonya), Amalia Marchiş (Romanya)

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Derin Erdoğan 2, Sevgi Uzun 7, Smalls 10, Kuier 20, Juhasz 9, Fauthoux 6, Nelson-Ododa 6, Elif Bayram, Hof 8

Kızılyıldız: Collier 7, Scherf 2, Spanou 21, Turudic 4, Henderson 6, Katanic 6, Sujic 10, Radjenovic, Wilkinson 9, Da Silva 1, Levi, Dugalic 12

1. Periyot: 24-19

Devre: 38-38

3. Periyot: 54-57

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