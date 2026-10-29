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Derbinin faturası ağır oldu

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylar iki takıma pahalı patladı. Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown, 'saldırı' sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2026 06:50
Derbinin faturası ağır oldu

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylar iki takıma pahalı patladı. Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown, 'saldırı' sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

KEREM VE SALLAI'YE CEZA YOK

Süper derbiyi 2-1 kazanarak liderliğini sürdüren G.Saray, üstün bir futbolla istediğini alırken, mücadelenin ardından yaşanan olaylar zaferin önüne geçti. Kerem Aktürkoğlu ve Sallai arasında başlayan olaylar, Archie Brown ile Abdülkerim Bardakcı'nın kavgası ile tavan yapmıştı. Maç sonunda iki futbolcunun ayakta başlayan kavgası yerde devam etti. Fiziksel müdahalede bulunan iki futbolcu da TFF tarafından saldırı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi. İki futbolcunun da büyük ceza alması bekleniyor.

SERHAT DOĞAN DA SEVK EDİLDİ

Sarı kart gören Kerem Aktürkoğlu ve Roland Sallai ise PFDK'ya sevk edilmedi. G.Saray'ın analisti Serhat Doğan da hem saldırı hem de talimatlara aykırı hareket yüzünden PFDK'ya sevk edilen bir başka isim oldu. Ayrıca iki kulüp tezahürat, talimatlara aykırı hareket ve saha olayları nedeniyle de ceza alacak. F.Bahçe, derbide 5 futbolcusunun sarı kart ve 1 oyuncusunun da kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle talimatlar gereğince sevk edildi.

5-10 MAÇ CEZA GELEBİLİR

Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown 44. maddeden yani saldırı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilirken bunun karşılığı minimum 5, maksimum ise 10 maç olarak gösteriliyor. Ancak iki futbolcu da 5 maçın altında ceza alabilir. G.Saray cephesi, olayları Brown'ın başlattığını iddia ederek tahrik indirimi bekliyor. Aksi halde itirazda bulunulacak.

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