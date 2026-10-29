Derbi canavarı Okan Buruk

Derbi zaferiyle birlikte galibiyet serisini sürdüren ve liderlik koltuğundaki yerini koruyan G.Saray'da son 5 yıldaki başarıdaki aslan payı hiç şüphesiz teknik direktör Okan Buruk'a ait. 2022-23 sezonunda yuvasına teknik direktör olarak dönen Okan Buruk, 32 derbiye çıktı. Ezeli rakipleri F.Bahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı bu 32 maçın 19'unu kazanan sarı-kırmızılılar, 6 beraberlik ve 7 yenilgi görerek büyük bir üstünlük sağladı. G.Saray çıktığı derbilerin yüzde 60'ını kazanmayı başararak hep favori olduğunu gösterdi.

YÜZDE 78 KAYBETMİYOR

Okan Buruk yönetiminde çıktığı 32 büyük maçın 25'inde en az bir puan çıkaran sarı-kırmızılılar yüzde 78 oranında ise rakiplerine kaybetmiyor. Rakamlara göre G.Saray'ın bir derbiyi kaybetme oranı sadece yüzde 22'de kaldı. Oynanan her 5 maçtan sadece birini kaybediyor. F.Bahçe'ye karşı 12 maçta 7 galibiyet alan Buruk, Beşiktaş'a karşı ise 9 mücadelenin 5'inden zaferle ayrıldı. Sarı- kırmızılılar bu süreçte Trabzonspor'a karşı ise 11 kez rakip olurken 7 kez kazanmayı başardı. Böylece resmi maçlarda toplamda 19 galibiyete ulaştı.