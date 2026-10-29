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Anasayfa Galatasaray Batrakov'a Avrupa'dan 5 talip birden! Devler Ligi performansıyla damga vurmuştu

Batrakov'a Avrupa'dan 5 talip birden! Devler Ligi performansıyla damga vurmuştu

Galatasaray'a yaz transfer döneminde katılan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hem Barcelona hem de Lille ağlarını sarsarak gündeme oturan Aleksey Batrakov hakkında beklenmedik bir gelişme yaşandı. Rus yıldızın Avrupa'dan o kulüplerin transfer radarında olduğu öne sürüldü. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2026 10:40
Batrakov'a Avrupa'dan 5 talip birden! Devler Ligi performansıyla damga vurmuştu

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

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Batrakov'a Avrupa'dan 5 talip birden! Devler Ligi performansıyla damga vurmuştu

Süper Lig'de 8 müsabakalık periyotta 6 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyetle 19 puan toplayan sarı-kırmızılı takım, lider girdiği 9. haftada RAMS Park'ta Fenerbahçe ile karşılaştı.

Batrakov'a Avrupa'dan 5 talip birden! Devler Ligi performansıyla damga vurmuştu

Müsabakanın ilk yarısında oyunun hakimi olan sarı-kırmızılı ekip, 29 ve 44. dakikalarda Victor Osimhen'in kaydettiği gollerle devre arasına 2-0 önde girdi.

Batrakov'a Avrupa'dan 5 talip birden! Devler Ligi performansıyla damga vurmuştu

İkinci yarıda Fenerbahçe oyunda dengeyi kurarken İrfan Can Kahveci'nin 62. dakikada attığı şık golle fark 1'e indi: 2-1. Maçın devamında bir süre sarı-kırmızılı ekip baskılı oynasa da son anlarda konuk takım gol için yüklendi.

Batrakov'a Avrupa'dan 5 talip birden! Devler Ligi performansıyla damga vurmuştu

Kalan sürede iki takım da skoru değiştiremeyince Galatasaray, derbiden 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.

Batrakov'a Avrupa'dan 5 talip birden! Devler Ligi performansıyla damga vurmuştu

Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, ligdeki 7. galibiyetini alarak puanını 22'ye yükseltti.

Batrakov'a Avrupa'dan 5 talip birden! Devler Ligi performansıyla damga vurmuştu

Cimbom maç fazlasıyla Amed Spotif Faaliyetler'e kaptırdığı liderliği devralarak haftayı zirvede kapattı. Fenerbahçe ise bu sezon 3. kez mağlup olarak 16 puanda kaldı.

Batrakov'a Avrupa'dan 5 talip birden! Devler Ligi performansıyla damga vurmuştu

G.SARAY'DA BATRAKOV ENDİŞESİ!

Öte yandan sarı-kırmızılı takıma gelirken kapalı kutu olan Aleksey Batrakov, gün geçtikçe takıma alıştı ve ardından da vites yükseltti.

Batrakov'a Avrupa'dan 5 talip birden! Devler Ligi performansıyla damga vurmuştu

Rus futbolcu, 25 milyon Euro bedelle geldiğinde herkes beklentiyi büyütürken 21 yaşındaki hücumcu bunun yanıtını sahada verdi.

Batrakov'a Avrupa'dan 5 talip birden! Devler Ligi performansıyla damga vurmuştu

Barcelona ve Lille'e golleri ile taraftarı coşturan oyuncu, tüm maçlarda da mücadelesi ile alkış alıyor.

Batrakov'a Avrupa'dan 5 talip birden! Devler Ligi performansıyla damga vurmuştu

Batrakov için şimdiden Avrupa ekipleri devreye girip yakın takibe aldı.

Batrakov'a Avrupa'dan 5 talip birden! Devler Ligi performansıyla damga vurmuştu

Özellikle İngiltere ve Fransa'dan ciddi takımların devrede olduğu dış basına yansıdı.

Batrakov'a Avrupa'dan 5 talip birden! Devler Ligi performansıyla damga vurmuştu

Sabah'ta yer alan habere göre; Premier Lig'den Newcastle, Tottenham ve Brighton, Fransa'dan ise Paris FC ile Monaco yakın ilgi gösteriyor.

Batrakov'a Avrupa'dan 5 talip birden! Devler Ligi performansıyla damga vurmuştu

BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ!

Batrakov, Galatasaray'da bu sezon toplam 10 maçta forma giydi.

Batrakov'a Avrupa'dan 5 talip birden! Devler Ligi performansıyla damga vurmuştu

Yıldız isim bu karşılaşmalarda 2 gol attı ve 2 asist yaptı.

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