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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Victor Osimhen, İsmail Kartal'a dejavu yaşattı

Victor Osimhen, İsmail Kartal'a dejavu yaşattı

Galatasaray, İsmail Kartal’ın Fenerbahçe’sini 2014-15’te Sneijder’ın iki golüyle yendi. Aslan, pazartesi de Osimhen’in dublesiyle bu kez 65 yaşındaki çalıştırıcının takımını devirdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2026 06:50
Victor Osimhen, İsmail Kartal'a dejavu yaşattı

Galatasaray, Fenerbahçe'yi pazartesi akşamı RAMS Park'a yenerken sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal'a da dejavu yaşattı. 2014-15 sezonunda Kartal, Fenerbahçe'deki ilk dönemine başlamış, RAMS Park'taki derbide sarı-kırmızılılara 2-1 mağlup olmuştu. O dönem Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Wesley Sneijder atmıştı. Kartal, 12 yıl sonra aynı senaryoyu bir kez daha yaşadı. Bu kez golleri atan Aslan'ın bir başka dünya yıldızı Victor Osimhen'di... O sezon Sneijder'ın iki golüyle Galatasaray'a 2-1 yenilen İsmail Kartal, bu kez de Osimhen'in golleriyle ezeli rakibine 2-1 mağlup oldu. Kartal, o sezon şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırmıştı.

6 MAÇTA 6 GOLLÜK KATKI

Osimhen, Fenerbahçe maçlarında başka seviyeye çıkıyor... Nijeryalı oyuncu, sarılacivertli takıma karşı rakip olduğu 6 resmi maçta 5 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu. Galatasaray bu maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

LİGDE BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla deviren Galatasaray, ezeli rakibine karşı ligdeki yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı. Sarı-lacivertli ekibe, Süper Lig'de son olarak 19 Mayıs 2024'te mağlup olan sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakanın ardından rakibiyle ligde oynadığı 5 maçta da mağlubiyet yüzü görmedi.

DIRK KUYT DA İKİSİNDE VAR

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi Wesley Sneijder'ın iki golüyle yendiği maçta Dirk Kuyt, oyuncu olarak sahadaydı... Hollandalı futbol adamı, pazartesi akşamı da kulübede antrenör olarak yer aldı. Kuyt da İsmail Kartal gibi aynı kaderi yaşadı.

MUHTEŞEM BATRAKOV

Galatasaray'ın yeni yıldızı Aleksey Batrakov, takıma ısınmaya başladı. Lille maçından sonra Fenerbahçe derbisindeki oyunuyla da taraftarları mest eden Rus oyuncu, "İyi ki Batrakov'u almışız" yorumlarını yaptırdı. Oyunuyla herkesi kendisine hayran bırakan Batrakov, istatistikleriyle de derbiye damga vurdu.

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