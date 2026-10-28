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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Napoli'nin yıldızı adım adım Cimbom'a! Osimhen'in takım arkadaşı geliyor

Napoli'nin yıldızı adım adım Cimbom'a! Osimhen'in takım arkadaşı geliyor

Süper Lig'deki Fenerbahçe zaferinin ardından moral depolayan Galatasaray, gözünü ocak ayı transfer dönemine çevirdi. Orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, Napoli ile sözleşme krizine giren isim için devreye girmeye hazırlanıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2026 10:26 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2026 10:29
Galatasaray'dan derbi sonrası yılın transfer bombası! Napoli'nin yıldızı adım adım Cimbom'a

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, dev derbide Fenerbahçe'yi ağırladı.

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Galatasaray'dan derbi sonrası yılın transfer bombası! Napoli'nin yıldızı adım adım Cimbom'a

Rakibini 2-1 mağlup eden sarı kırmızılılar, şampiyonluk yürüyüşüne devam etti.

Galatasaray'dan derbi sonrası yılın transfer bombası! Napoli'nin yıldızı adım adım Cimbom'a

Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Galatasaray'dan derbi sonrası yılın transfer bombası! Napoli'nin yıldızı adım adım Cimbom'a

Mücadele 30 Ekim Cuma günü 19:00 oynanacak.

Galatasaray'dan derbi sonrası yılın transfer bombası! Napoli'nin yıldızı adım adım Cimbom'a

Dev derbi sonrası gözler yine transfere çevrildi.

Galatasaray'dan derbi sonrası yılın transfer bombası! Napoli'nin yıldızı adım adım Cimbom'a

Sarı kırmızılı takımda teknik ekip ve yönetim, dar orta saha rotasyonuna takviye yapmak istiyor.

Galatasaray'dan derbi sonrası yılın transfer bombası! Napoli'nin yıldızı adım adım Cimbom'a

Yaz transfer döneminde de adı sıkça geçen bir isim yeniden gündeme geldi.

Galatasaray'dan derbi sonrası yılın transfer bombası! Napoli'nin yıldızı adım adım Cimbom'a

O isim İtalya'nın Napoli takımında forma giyen Kamerunlu orta saha Zambo Anguissa.

Galatasaray'dan derbi sonrası yılın transfer bombası! Napoli'nin yıldızı adım adım Cimbom'a

İtalyan ekibi ile sözleşmesi bu sezon bitecek olan yıldız oyuncunun kulüple yaptığı yeni sözleşme görüşmeleri tıkanma aşamasına geldi.

Galatasaray'dan derbi sonrası yılın transfer bombası! Napoli'nin yıldızı adım adım Cimbom'a

Seria A temsilcisinden 4 yıllık kontrat ve 6 milyon Euro ücret isteyen Zambo Anguissa'nın talepleri, kulüp tarafından kabul görmedi.

Galatasaray'dan derbi sonrası yılın transfer bombası! Napoli'nin yıldızı adım adım Cimbom'a

Anguissa'nın taleplerini azaltmadığı takdirde Napoli'den ayrılmaya yakın olduğu ifade edildi.

Galatasaray'dan derbi sonrası yılın transfer bombası! Napoli'nin yıldızı adım adım Cimbom'a

Zambo Anguissa, Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen ile bir dönem beraber forma giymişti.

Galatasaray'dan derbi sonrası yılın transfer bombası! Napoli'nin yıldızı adım adım Cimbom'a

Gelişmeleri yakından takip eden sarı kırmızılı yönetim, doğru ortamın oluşması durumunda teklif yapmaya hazırlanıyor.

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