Napoli'nin yıldızı adım adım Cimbom'a! Osimhen'in takım arkadaşı geliyor
Süper Lig'deki Fenerbahçe zaferinin ardından moral depolayan Galatasaray, gözünü ocak ayı transfer dönemine çevirdi. Orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, Napoli ile sözleşme krizine giren isim için devreye girmeye hazırlanıyor.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2026 10:26 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2026 10:29
Mücadele 30 Ekim Cuma günü 19:00 oynanacak.
Dev derbi sonrası gözler yine transfere çevrildi.
Sarı kırmızılı takımda teknik ekip ve yönetim, dar orta saha rotasyonuna takviye yapmak istiyor.
Yaz transfer döneminde de adı sıkça geçen bir isim yeniden gündeme geldi.
O isim İtalya'nın Napoli takımında forma giyen Kamerunlu orta saha Zambo Anguissa.
İtalyan ekibi ile sözleşmesi bu sezon bitecek olan yıldız oyuncunun kulüple yaptığı yeni sözleşme görüşmeleri tıkanma aşamasına geldi.
Seria A temsilcisinden 4 yıllık kontrat ve 6 milyon Euro ücret isteyen Zambo Anguissa'nın talepleri, kulüp tarafından kabul görmedi.
Anguissa'nın taleplerini azaltmadığı takdirde Napoli'den ayrılmaya yakın olduğu ifade edildi.
Zambo Anguissa, Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen ile bir dönem beraber forma giymişti.
Gelişmeleri yakından takip eden sarı kırmızılı yönetim, doğru ortamın oluşması durumunda teklif yapmaya hazırlanıyor.
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