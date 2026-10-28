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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Galatasaray'ın yıldızına Güney Amerika kancası! Arjantin devi o ismi istiyor

Galatasaray'ın yıldızına Güney Amerika kancası! Arjantin devi o ismi istiyor

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Arjantin futbolunun köklü kulüplerinden biri, sarı-kırmızılıların orta sahadaki kilit ismine göz dikti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2026 16:41 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2026 16:54
FEDAİ GÖKBERK ŞEN
Galatasaray'ın yıldızına Güney Amerika kancası! Arjantin devi o ismi kadrosuna katmak istiyor

Güney Amerika basınına yansıyan bilgilere göre; Arjantin'in köklü ekiplerinden Boca Juniors, kadrosunu güçlendirmek için Süper Lig deviyle temasa geçmeye hazırlanıyor.

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Galatasaray'ın yıldızına Güney Amerika kancası! Arjantin devi o ismi kadrosuna katmak istiyor

Arjantin devinin, gelecek sezon kadro planlaması doğrultusunda Galatasaray forması giyen yıldız bir orta sahanın peşine düştüğü öne sürüldü.

Galatasaray'ın yıldızına Güney Amerika kancası! Arjantin devi o ismi kadrosuna katmak istiyor

Orta saha hattında Leandro Paredes'in partneri olabilecek, uluslararası tecrübeye sahip ve kesici özelliğiyle bilinen bir ismi kadroda görmek isteyen teknik heyet, aradığı profili İstanbul'da buldu.

Galatasaray'ın yıldızına Güney Amerika kancası! Arjantin devi o ismi kadrosuna katmak istiyor

Mevcut kadro yapısında savunma güvenliğini artırmak ve top kazanma oranını yükseltmek isteyen Arjantin temsilcisi, transfer listesinin ilk sırasına bu ismi yazdı.

Galatasaray'ın yıldızına Güney Amerika kancası! Arjantin devi o ismi kadrosuna katmak istiyor

Avrupa'da daha önce Arsenal, Atletico Madrid ve Fiorentina gibi üst düzey kulüplerin formasını terletmiş olan bu tecrübeli isim, Galatasaray'ın kritik isimlerinden biri konumunda.

Galatasaray'ın yıldızına Güney Amerika kancası! Arjantin devi o ismi kadrosuna katmak istiyor

Arjantin devinin radarına giren futbolcu, Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira!

Galatasaray'ın yıldızına Güney Amerika kancası! Arjantin devi o ismi kadrosuna katmak istiyor

Sarı-kırmızılı ekibin oyun sisteminde vazgeçilmez bir yere sahip olan Torreira'nın sahadaki direnci ve top kapma becerisi, Güney Amerika ekibinin iştahını kabartan en büyük etken oldu.

Galatasaray'ın yıldızına Güney Amerika kancası! Arjantin devi o ismi kadrosuna katmak istiyor

Boca Juniors cephesindeki planlamaya göre; Paredes oyun kurma görevini üstlenirken, Torreira'nın da defansif yükü tamamen sırtlaması hedefleniyor.

Galatasaray'ın yıldızına Güney Amerika kancası! Arjantin devi o ismi kadrosuna katmak istiyor

Bilindiği üzere Uruguaylı futbolcu, geçmişteki röportajlarında kariyerinin bir döneminde Boca Juniors forması giyme hayali kurduğunu defalarca dile getirmişti.

Galatasaray'ın yıldızına Güney Amerika kancası! Arjantin devi o ismi kadrosuna katmak istiyor

Her ne kadar oyuncunun Arjantin ekibine duyduğu sempati biliniyor olsa da, bu durum iki kulüp arasında resmi bir sürecin başladığı anlamına gelmiyor.

Galatasaray'ın yıldızına Güney Amerika kancası! Arjantin devi o ismi kadrosuna katmak istiyor

Yıldız futbolcu da daha önce yaptığı açıklamalarda, kulübünden kendisine ulaşmış somut ve resmi bir teklifin henüz bulunmadığını net bir şekilde ifade etmişti.

Galatasaray'ın yıldızına Güney Amerika kancası! Arjantin devi o ismi kadrosuna katmak istiyor

Bu transferin gerçeğe dönüşebilmesi için Arjantin temsilcisinin öncelikle Galatasaray yönetimiyle masaya oturması ve ekonomik şartları zorlaması şart.

Galatasaray'ın yıldızına Güney Amerika kancası! Arjantin devi o ismi kadrosuna katmak istiyor

Galatasaray ile Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan ve Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 9 milyon Euro olan oyuncu için sarı-kırmızılıların talep edeceği bonservis bedeli belirleyici olacak.

Galatasaray'ın yıldızına Güney Amerika kancası! Arjantin devi o ismi kadrosuna katmak istiyor

Öte yandan Boca Juniors'ın önündeki en büyük engellerden biri de Arjantin ligindeki yabancı oyuncu kontenjanı kısıtlaması olarak dikkat çekiyor.

Galatasaray'ın yıldızına Güney Amerika kancası! Arjantin devi o ismi kadrosuna katmak istiyor

Tüm bu detaylar ışığında; Arjantin kulübünün 2027'nin başında Galatasaray'ın kapısını çalıp çalamayacağı, yapılacak bonservis pazarlıklarına ve sarı-kırmızılı yönetimin tavrına bağlı olacak.

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