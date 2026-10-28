Galatasaray'ın yıldızına Güney Amerika kancası! Arjantin devi o ismi kadrosuna katmak istiyor

Her ne kadar oyuncunun Arjantin ekibine duyduğu sempati biliniyor olsa da, bu durum iki kulüp arasında resmi bir sürecin başladığı anlamına gelmiyor.

Yıldız futbolcu da daha önce yaptığı açıklamalarda, kulübünden kendisine ulaşmış somut ve resmi bir teklifin henüz bulunmadığını net bir şekilde ifade etmişti.