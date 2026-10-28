Galatasaray'ın yıldızına Güney Amerika kancası! Arjantin devi o ismi kadrosuna katmak istiyor

Galatasaray'ın yıldızına Güney Amerika kancası! Arjantin devi o ismi istiyor
Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Arjantin futbolunun köklü kulüplerinden biri, sarı-kırmızılıların orta sahadaki kilit ismine göz dikti.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2026 16:41 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2026 16:54
Mevcut kadro yapısında savunma güvenliğini artırmak ve top kazanma oranını yükseltmek isteyen Arjantin temsilcisi, transfer listesinin ilk sırasına bu ismi yazdı.
Avrupa'da daha önce Arsenal, Atletico Madrid ve Fiorentina gibi üst düzey kulüplerin formasını terletmiş olan bu tecrübeli isim, Galatasaray'ın kritik isimlerinden biri konumunda.
Arjantin devinin radarına giren futbolcu, Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira!
Sarı-kırmızılı ekibin oyun sisteminde vazgeçilmez bir yere sahip olan Torreira'nın sahadaki direnci ve top kapma becerisi, Güney Amerika ekibinin iştahını kabartan en büyük etken oldu.
Boca Juniors cephesindeki planlamaya göre; Paredes oyun kurma görevini üstlenirken, Torreira'nın da defansif yükü tamamen sırtlaması hedefleniyor.
Bilindiği üzere Uruguaylı futbolcu, geçmişteki röportajlarında kariyerinin bir döneminde Boca Juniors forması giyme hayali kurduğunu defalarca dile getirmişti.
Her ne kadar oyuncunun Arjantin ekibine duyduğu sempati biliniyor olsa da, bu durum iki kulüp arasında resmi bir sürecin başladığı anlamına gelmiyor.
Yıldız futbolcu da daha önce yaptığı açıklamalarda, kulübünden kendisine ulaşmış somut ve resmi bir teklifin henüz bulunmadığını net bir şekilde ifade etmişti.
Bu transferin gerçeğe dönüşebilmesi için Arjantin temsilcisinin öncelikle Galatasaray yönetimiyle masaya oturması ve ekonomik şartları zorlaması şart.
Galatasaray ile Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan ve Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 9 milyon Euro olan oyuncu için sarı-kırmızılıların talep edeceği bonservis bedeli belirleyici olacak.
Öte yandan Boca Juniors'ın önündeki en büyük engellerden biri de Arjantin ligindeki yabancı oyuncu kontenjanı kısıtlaması olarak dikkat çekiyor.
Tüm bu detaylar ışığında; Arjantin kulübünün 2027'nin başında Galatasaray'ın kapısını çalıp çalamayacağı, yapılacak bonservis pazarlıklarına ve sarı-kırmızılı yönetimin tavrına bağlı olacak.
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