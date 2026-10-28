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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz kararı! Gelecek maçta...

Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz kararı! Gelecek maçta...

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ile ilgili alınan karar dikkat çekti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2026 12:30
Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz kararı! Gelecek maçta...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

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Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz kararı! Gelecek maçta...

Sarı kırmızılılarda derbi zaferinin mutluluğu yaşanırken, gözler bir yandan da Konyaspor ile oynanacak karşılaşmaya çevrildi.

Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz kararı! Gelecek maçta...

Cimbom, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak.

Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz kararı! Gelecek maçta...

30 Ekim Cuma günü oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz kararı! Gelecek maçta...

Galatasaray, Konya deplasmanında da galip gelerek liderliğini sürdürmek istiyor.

Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz kararı! Gelecek maçta...

Öte yandan sarı kırmızılı takımda, Konyaspor maçı öncesi flaş bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz kararı! Gelecek maçta...

Cimbom'da, Barış Alper Yılmaz derbide büyük fedakarlık göstermişti.

Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz kararı! Gelecek maçta...

Kas ağrılarına rağmen sahaya çıkıp büyük bir mücadele örneği sergileyen ve Osimhen'in golünün de pasını veren milli futbolcu, bu sezon üst üste ikinci asistine imza attı.

Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz kararı! Gelecek maçta...

26 yaşındaki sol kanadın bu hafta tedavisinin yapılacağı öğrenildi.

Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz kararı! Gelecek maçta...

Sabah'ta yer alan habere göre; Barış Alper'in, Konya deplasmanında riske edilmemesi bekleniyor.

Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz kararı! Gelecek maçta...

Galatasaray'da Barış yerine Rafael Leao sahaya çıkacak.

Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz kararı! Gelecek maçta...

BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ!

26 yaşındaki oyuncu bu sezon sarı kırmızılılarda toplam 12 maça çıktı.

Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz kararı! Gelecek maçta...

Barış Alper bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asistle oynadı.

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