Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz kararı! Gelecek maçta...
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ile ilgili alınan karar dikkat çekti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2026 12:30
30 Ekim Cuma günü oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Galatasaray, Konya deplasmanında da galip gelerek liderliğini sürdürmek istiyor.
Öte yandan sarı kırmızılı takımda, Konyaspor maçı öncesi flaş bir gelişme yaşandı.
Cimbom'da, Barış Alper Yılmaz derbide büyük fedakarlık göstermişti.
Kas ağrılarına rağmen sahaya çıkıp büyük bir mücadele örneği sergileyen ve Osimhen'in golünün de pasını veren milli futbolcu, bu sezon üst üste ikinci asistine imza attı.
26 yaşındaki sol kanadın bu hafta tedavisinin yapılacağı öğrenildi.
Sabah'ta yer alan habere göre; Barış Alper'in, Konya deplasmanında riske edilmemesi bekleniyor.
Galatasaray'da Barış yerine Rafael Leao sahaya çıkacak.
BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ!
26 yaşındaki oyuncu bu sezon sarı kırmızılılarda toplam 12 maça çıktı.
Barış Alper bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asistle oynadı.
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