Galatasaray her alanda zirvede

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Galatasaray, ezeli rakibini net bir oyunla 2-1 yendi. Bu galibiyet sıradan bir galibiyet olmadı... Sarı-kırmızılı takımın başına geldiği günden bu yana rekor üstüne rekor kırarak istatistikleri alt üst eden Okan Buruk, bu derbi zaferiyle birlikte bir ilki daha gerçekleştirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, ezeli rakibini devirerek 69 yıllık lig tarihinde Galatasaray'ın bin 315'inci galibiyete ulaşmasını sağladı ve sarı-kırmızılıları, lig tarihinin en fazla maç kazanan takımı yaptı.

RAMS PARK'TA ÖNE GEÇİRDİ

Son 4 yılda elde ettiği başarılar sonrasında Fenerbahçe'yle aradaki galibiyet farkını kapatan Okan Buruk, RAMS Park'taki mücadelede Galatasaray'ı, kazandırdığı maçla öne geçirdi. Fenerbahçe, bin 314 galibiyetle ikinci sırada yer alırken, bin 226 galibiyet alan Beşiktaş ise üçüncü basamakta. Okan Buruk'un Galatasaray'ı, ayrıca; Fenerbahçe'ye karşı aldığı galibiyetle Süper Lig'de tüm zamanların puan durumunda ezeli rakibiyle arasındaki puan farkını 18'e indirdi. Okan Buruk bu sezon bu farkı da kapatmayı hedefliyor.

EN RAHAT MAÇIMIZDI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'ye göndermede bulundu ve "Belki bu senenin en rahat maçını oynamış olabiliriz. Çok daha farklı bir skora da gidebilirdik. Maçın başından sonuna kadar o üstünlüğü elimizde tuttuk" açıklamasını yaptı.

LİDERLİKTE BÜYÜK FARK ATTI

Süper Lig tarihinde Galatasaray, 676 haftayla en fazla liderlik koltuğuna oturan takım oldu. Lig tarihinde liderlik sıralamasında Fenerbahçe 588 haftayla ikinci, Beşiktaş 440 haftayla üçüncü, Trabzonspor ise 240 haftayla dördüncü sırada yer aldı. Sarı-kırmızılı ekip, ayrıca bu sezonun 9 haftasının 6'sını lider tamamladı.

7'İNCİ ZAFER

Okan Buruk, sarı-kırmızılı ekibin başında sarı-lacivertlilere karşı 12'nci derbi sınavından galibiyetle ayrıldı. 2022 yazında sarı-kırmızılı kulüpte göreve başlayan 53 yaşındaki deneyimli teknik adam, Fenerbahçe ile oynadığı 12 müsabakada 1'i hükmen olmak üzere 7'nci galibiyetini elde etti.

SERİ 40 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray, Süper Lig'de taraftarı önünde oynadığı son 40 maçta mağlubiyet yaşamadı. İç sahadaki son yenilgisini 2023-2024 sezonunda, 19 Mayıs'taki Fenerbahçe derbisinde 1-0'lık skorla alan sarı-kırmızılı ekip, o tarihten bu yana RAMS Park'ta çıktığı 40 lig müsabakasında 32 galibiyet ve 8 beraberlik aldı.

122 KEZ KAZANDI

Okan Buruk'un takımın başına geçtiği 2022-2023 sezonu öncesi lig tarihinde toplamda Galatasaray'ın 1193, Fenerbahçe'nin ise 1206 galibiyeti bulunuyordu. Buruk'un yönetimindeki Galatasaray 2022-2023'te 28, 2023- 2024'te 33, 2024-2025'te 30 ve 2025-2026'da da 24 galibiyetle Süper Lig'i tamamladı. Bu sezon ise ligde 7 maç kazanan Buruk'un Galatasaray'ı, 2022- 2023'ten beri bu organizasyonda 122 galibiyeti hanesine ekledi.