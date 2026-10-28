Gabriel Sara: Kupa kazanmak gibi

ESPN’e konuşan Sara, “Yaşayan herkes için derbi kazanmak, adeta bir kupa kazanmak gibi... Derbiyi kazandık ve liderliğimizi koruduk” açıklamasını yaptı.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2026 06:50
Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, Fenerbahçe derbisinin ardından ESPN'E konuştu ve şunları söyledi: "Buradaki rekabetin nasıl olduğunu biliyoruz. Bence benim burada yaşadıklarım, tüm derbiler, dünyanın en büyüklerinden biri. Takımların birbirlerinden gerçekten nefret ettikleri çok açık. Bence iyi bir maç çıkardık. İlk yarıda derbinin heyecanını bir kenara bırakıp futbola odaklandık ve iyi oynadık. İlk yarı çok daha iyiydi. İkinci yarıda biraz konsantrasyonumuzu kaybettik ama en önemlisi galibiyet. İstediğimiz bu; lider olarak devam etmek, derbileri kazanmak ve bir şampiyonluk daha kazanmak. Taraftarlar, kulüpte çalışanlar ve burada her gün bu atmosferi yaşayan herkes için derbi kazanmak, adeta bir kupa kazanmak gibi... Kutlamalara bakabilirsiniz; sonrasında yaşanan kargaşayı da gördünüz. Derbiyi kazandık ve liderliğimizi koruduk."