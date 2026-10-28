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Anasayfa Galatasaray Derbi dış basınında büyük ses getirdi! 'Utanç verici'

Derbi dış basınında büyük ses getirdi! 'Utanç verici'

Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi yendiği derbi dış basında büyük ses getirdi. Maç sonu yaşanan olaylar manşetlere taşınırken, İspanyol Sport, “Utanç verici” başlığını attı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2026 06:50
Derbi dış basınında büyük ses getirdi! 'Utanç verici'

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Dış basın, özellikle maç sonu yaşanan olayları manşetlerine taşıdı. İşte o manşetler;

THE SUN (İNGILTERE): Galatasaray ve Fenerbahçe arasında, Greenwood ve arkadaşlarının derbiyi kaybetmesinin ardından büyük bir kavga çıktı; yıldızlar birbirleriyle boğuşarak yere düştüler. Maç kaosa dönüştü.

AL JAZEERA (KATAR): G.Saray ve F.Bahçe arasında büyük bir kavga çıktı.

SPORT (İSPANYA): Galatasaray- Fenerbahçe maçı bir başka utanç verici sahneyle sona erdi: kavgalar, kırmızı kartlar ve sahaya polis müdahalesi.

L'EQUIPE (FRANSA): Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi yenmesinin ardından büyük bir kavga çıktı.

KICKER (ALMANYA): Osimhen iki gol attı: Galatasaray derbiyi kazandı.

LA GAZETTA DELLO SPORT (İTALYA): Galatasaray- F.Bahçe maçında Vahşi Batı sahneleri: Guendouzi kavgayı ateşledi, Lukaku ortamı yatıştırmaya çalıştı.

SPORT MEDIASET (İTALYA): İstanbul derbisinde çılgınlık: Osimhen, Galatasaray'ı zafere taşıdı; ardından büyük bir arbede yaşandı.

IL MATTINO (İTALYA): Galatasaray - Fenerbahçe: Türkiye'de ateşli bir derbi; saha içinde yükselen tansiyonla birlikte arbede yaşandı.

VIRGILIO (İTALYA): Galatasaray- Fenerbahçe derbisi kavgayla bitti.

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