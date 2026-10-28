Derbi dış basınında büyük ses getirdi! 'Utanç verici'

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Dış basın, özellikle maç sonu yaşanan olayları manşetlerine taşıdı. İşte o manşetler;

THE SUN (İNGILTERE): Galatasaray ve Fenerbahçe arasında, Greenwood ve arkadaşlarının derbiyi kaybetmesinin ardından büyük bir kavga çıktı; yıldızlar birbirleriyle boğuşarak yere düştüler. Maç kaosa dönüştü.

AL JAZEERA (KATAR): G.Saray ve F.Bahçe arasında büyük bir kavga çıktı.

SPORT (İSPANYA): Galatasaray- Fenerbahçe maçı bir başka utanç verici sahneyle sona erdi: kavgalar, kırmızı kartlar ve sahaya polis müdahalesi.

L'EQUIPE (FRANSA): Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi yenmesinin ardından büyük bir kavga çıktı.

KICKER (ALMANYA): Osimhen iki gol attı: Galatasaray derbiyi kazandı.

LA GAZETTA DELLO SPORT (İTALYA): Galatasaray- F.Bahçe maçında Vahşi Batı sahneleri: Guendouzi kavgayı ateşledi, Lukaku ortamı yatıştırmaya çalıştı.

SPORT MEDIASET (İTALYA): İstanbul derbisinde çılgınlık: Osimhen, Galatasaray'ı zafere taşıdı; ardından büyük bir arbede yaşandı.

IL MATTINO (İTALYA): Galatasaray - Fenerbahçe: Türkiye'de ateşli bir derbi; saha içinde yükselen tansiyonla birlikte arbede yaşandı.

VIRGILIO (İTALYA): Galatasaray- Fenerbahçe derbisi kavgayla bitti.