U19’da zafer G.Saray’ın: 3-1

U19 Gençlik Ligi'nde Galatasaray 1-0 yenik duruma düştüğü karşılaşmada Fenerbahçe'yi 3-1 yendi. Sarı-lacivertli takım 22'de Çağrı Balta'nın golüyle üstünlüğü yakaladı. 29'da Doruk Özsaraç'ın kendi kalesine attığı gol sonrası skora denge geldi. İlk yarı 1-1 eşitlikle geçildi. 50'de Çağrı Balta penaltı atışından yararlanamadı. 71'de Dağhan Kahraman ve 77'de Oğulcan Yançel kaydettiği gollerle sarı-kırmızılıları 3 puana taşıdı.
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