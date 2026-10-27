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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Trio ekibi Galatasaray-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi

Trio ekibi Galatasaray-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki derbide Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Trio ekibi, dev maçın tartışmalı pozisyonlarını yayıncı kuruluşta değerlendirdi. İşte o yorumlar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2026 10:39
Trio ekibi Galatasaray-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi

Trendyol Süper Lig'in 9. haftası dev bir derbiye sahne oldu.

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Trio ekibi Galatasaray-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi

İki ezeli rakip Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi.

Trio ekibi Galatasaray-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi

Sarı-kırmızılılar, rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Trio ekibi Galatasaray-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Victor Osimhen (2) kaydetti.

Trio ekibi Galatasaray-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi

Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci ile bulduğu gol, mağlubiyete engel olamadı.

Trio ekibi Galatasaray-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi

Galatasaray bu sonuçla puanını 22'ye yükselterek liderliğini sürdürürken; bu sezonki 3. yenilgisini alan Fenerbahçe, haftayı 16 puanla 5. sırada tamamladı.

Trio ekibi Galatasaray-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi

Trio ekibi, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tartışmalı pozisyonlarını yayıncı kuruluşta değerlendirdi. İşte o yorumlar...

Trio ekibi Galatasaray-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi

OSIMHEN'İN BROWN'A HAREKETİNDE KART GEREKİR Mİ?

Bülent Yıldırım: Her iki oyuncunun da topa doğru hamlesi var. Ofsayttan şüphe yok. Fotoğraftan bakarsan kırmızı kart diyebilirsin. Her iki ayağın da topla oynama şansı var. İstemsiz oluşan bir basma. Kart değerlendirmesi yapmıyorum.

Markus Merk: Osimhen burada ofsaytta. İki oyuncu birlikte topa gidiyor. Ofsayttan yola çıkmak lazım. Pozisyon çok sert gözükebilir ama ikisi de topa doğru hamle yapıyorlar. Osimhen topa vurduktan sonra temas var. Kesinlikle kart söz konusu değil.

Seçim Demirel: Ben de aynı şeyi düşünüyorum. İki oyuncu da ayağını uzatıyor. Tamamen oyun gereği bir temas.

Trio ekibi Galatasaray-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi

GALATASARAY'IN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYONDA KARAR DOĞRU MU?

Markus Merk: Burada bir temas var. Ama futbolseverler baktığınız zaman bir temas olduğunda hemen penaltı beklentisine giriyor. Fakat burada bakıyorsunuz aynı anda iki oyuncu topa doğru müdahale ediyor. Ufak bir temas var, bana göre penaltı değil.

Bülent Yıldırım: Katılıyorum, iki ayak da pozisyon gereği yakınlaşıyor, doğal bir temas oluyor. Biri topla oynuyor, biri topla oynamak için ayağını sokuyor ve temas gerçekleşiyor. Hem gecikse, hem kapsayıcı şekilde olsa video hakem müdahalesi de gerekirdi ama bu futbol içinde bir temas. Penaltı yok.

Seçim Demirel: Çok hafif bir temas, hiçbir şekilde penaltıyı gerektirecek bir ihlal yok. Devam kararı doğru.

Trio ekibi Galatasaray-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi

FENERBAHÇE'NİN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYONDA KARAR DOĞRU MU?

Bülent Yıldırım: Torreira'nın kolu açıkken bakalım, bu şekilde sağ kolu yakalansa ve bloklaşa penaltıdan bahsederiz. Torreira risk gördüğü anda kolunu çekti, kolu kapalıyken temas oldu. Devam kararı doğru.

Markus Merk: Çok net bir pozisyon benim için de. Çoğu insan ele temas var diyebilir, fakat çok net görüyoruz ki topun gidiş yönüne doğru oyuncu tehlikeyi görüyor ve iki kolunu da kendisine çekiyor. Penaltı değil.

Seçim Demirel: Oyuncu elini büyütmüyor, mümkün mertebe geri çekiyor. Devam kararı doğru.

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