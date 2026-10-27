İstanbul sarı-kırmızı

Türkiye'de zaman durdu herkes G.Saray- F.Bahçe derbisine kilitlendi. Adına yakışır bir derbi olurken G.Saray baştan son düdüğe kadar oyunun tek hakimi olarak 3 puana ulaştı. 3 puan kadar sarı-kırmızılı takımın oynadığı harika futbol da dikkat çekti. Karşılaşmanın ilk 20 dakikasında F.Bahçe savundu G.Saray saldırdı. Ardından oyuna denge gelse de sarı-kırmızılılar aradığı golü buldu. 29'da Barış Alper'in pasında sağ ayağı ile kontrol edip gelişine soluyla harika vuran Osimhen, perdeyi açtı.

5 MAÇTIR YENİLMİYOR

Dakikalar 44'ü gösterdiğinde ise Jakobs'un kullandığı taç atışında F.Bahçe savunması topu uzaklaştırdı. Gelişine topa Davinson vururken Osimhen kafayla topu filelere bıraktı. İlk yarı bu skorla sona erdi. İki takımın da birer topu direkten dönerken, 62'de Oğuz Aydın'ın pasında İrfan Can Kahveci harika bir röveşata ile farkı 1'e indirdi. Bu gol teselliden öteye geçemezken G.Saray liderliğini sürdürdü ve F.Bahçe ile arasındaki puan farkını 6'ya yükseltti. İki takım arasındaki son 5 lig maçında G.Saray hiç yenilmedi.

İSTATİSTİKLERDE EZDİ

Sarı-kırmızılılar belki skor olarak 2-1 kazandı ancak çok daha fazlasını başarabilirdi. G.Saray, istatistiklerde rakibini adeta ezdi geçti. Toplamda 23 şut çeken G.Saray, 8 kez isabet bulurken 2'si gol oldu. F.Bahçe ise 90 dakikayı 4 şut ve 3 isabetle tamamladı. G.Saray yüzde 62 topla oynarken paslarda da 367'ye 181'lik üstünlük sağladı.

BATRAKOV'A SEVGİ SELİ

Galatasaray'ın yeni transferi Aleksey Batrakov, F.Bahçe derbisinin en kritik isimlerinden birisi oldu. Sahaya 10 numarada çıkmasına karşın orta sahaya da müthiş bir destek veren Batrakov, bütün hücumları harika bir şekilde olgunlaştırdı. Mücadele bitiminde ise statta Rusça bir şarkı çalarken, taraftarların verdiği dev G.Saray bayrağı ile Batrakov tribünleri gezdi.

BURUK'TAN TEK DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kritik F.Bahçe derbisinde kadroda büyük bir değişikliğe gitmedi. Şampiyonlar Ligi'nde 4-2 kazanılan Lille maçına göre kadroda 1 değişiklik vardı. Teknik direktör Okan Buruk, orta sahada Gabriel Sara'nın yerine Mario Lemina'ya ilk 11'de şans vererek orta sahadaki güvenliği ön plana aldı.

KARTAL'DAN SÜRPRİZ KADRO

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, G.Saray derbisinde sürpriz bir kadro tercihinde bulundu. Slavia Prag maçına göre ilk 11'inde 3 değişiklik yapan Kartal, Ake, Kerem ve Muriç'i kesti. Bu oyuncuların yerine Levent Mercan, İrfan Can Kahveci ve Romelu Lukaku ilk 11'de forma giydi. Ancak Brown stoperde, Levent ise bekte oynadı.

ÇAKIR: EDERSON FARKI ÖNLEDİ

Sarı-kırmızılı takımın 1 numarası Uğurcan Çakır, farkı kaçırdıklarını söyledi. Uğurcan, "Büyük bir galibiyet oldu. Son dakikalarda biraz zorlansak da galip gelmesini bildik. Oyunun tamamen hakimi bizdik. Farkı açabilirdik ama Ederson harika oynadı, farkın açılmasını önledi. Galip geldiğimiz için mutluyuz ama 3 puan bu, ligin daha başı" ifadelerini kullandı.