Galatasaray'da derbi sonrası büyük coşku! Dursun Özbek müjdeyi verdi
Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe'yi mağlup ederek zirve yarışında dev bir virajı dönen Galatasaray'da derbi sevinci doruktaydı. Maçın ardından büyük bir coşku yaşanırken, Başkan Dursun Özbek soyunma odasına inerek takımı kutladı ve müjdeyi verdi.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2026 11:13
Bitiş düdüğüyle birlikte stadyumda ve ekran başında büyük bir sevinç patlaması yaşanırken, sarı-kırmızılı tribünler uzun süre takımlarını tribüne çağırarak alkışladı.
Sahadaki bu muazzam mücadelenin ve alınan üç puanın ardından, sarı-kırmızılı camiada kutlamaların adresi kısa süre içinde soyunma odası oldu.
Karşılaşmanın ardından hiç vakit kaybetmeden oyuncuların yanına inen Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yaşanan coşkuya doğrudan ortak oldu.
Soyunma odasına girer girmez teknik heyeti ve tüm futbolcuları tek tek kucaklayan Özbek, sahada gösterdikleri yürekli mücadeleden ötürü ekibi kutladı.
Futbolcuların ve teknik heyetin derbi zaferini kutladığı o anlarda, Başkan Dursun Özbek'ten yüzleri güldüren müjde de gecikmedi.
Özbek, kritik derbi galibiyetinin anısına oyunculara özel bir galibiyet primi verileceğini soyunma odasında resmen duyurdu.
Başkanın bu hamlesi oyuncular arasında büyük bir sevinç yaratırken, şampiyonluk yolunda sarı-kırmızılılar gelecek maçlar için kollarını sıvadı.
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