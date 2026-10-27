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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Galatasaray'da derbi sonrası büyük coşku! Dursun Özbek müjdeyi verdi

Galatasaray'da derbi sonrası büyük coşku! Dursun Özbek müjdeyi verdi

Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe'yi mağlup ederek zirve yarışında dev bir virajı dönen Galatasaray'da derbi sevinci doruktaydı. Maçın ardından büyük bir coşku yaşanırken, Başkan Dursun Özbek soyunma odasına inerek takımı kutladı ve müjdeyi verdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2026 11:13
Galatasaray'da derbi sonrası büyük coşku! Dursun Özbek müjdeyi verdi

Trendyol Süper Lig'de futbolseverlerin nefesini tutarak takip ettiği dev derbide Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe karşısında sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.

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Galatasaray'da derbi sonrası büyük coşku! Dursun Özbek müjdeyi verdi

RAMS Park'ta tribünleri dolduran binlerce taraftarının desteğiyle maçın ilk dakikasından itibaren üstün bir oyun ortaya koyan sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başardı.

Galatasaray'da derbi sonrası büyük coşku! Dursun Özbek müjdeyi verdi

Zorlu 90 dakika boyunca taktik disiplinden kopmayan ve rakibine göz açtırmayan Okan Buruk'un öğrencileri, kritik maçın her anında mücadelesiyle alkış topladı.

Galatasaray'da derbi sonrası büyük coşku! Dursun Özbek müjdeyi verdi

Bitiş düdüğüyle birlikte stadyumda ve ekran başında büyük bir sevinç patlaması yaşanırken, sarı-kırmızılı tribünler uzun süre takımlarını tribüne çağırarak alkışladı.

Galatasaray'da derbi sonrası büyük coşku! Dursun Özbek müjdeyi verdi

Sahadaki bu muazzam mücadelenin ve alınan üç puanın ardından, sarı-kırmızılı camiada kutlamaların adresi kısa süre içinde soyunma odası oldu.

Galatasaray'da derbi sonrası büyük coşku! Dursun Özbek müjdeyi verdi

Karşılaşmanın ardından hiç vakit kaybetmeden oyuncuların yanına inen Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yaşanan coşkuya doğrudan ortak oldu.

Galatasaray'da derbi sonrası büyük coşku! Dursun Özbek müjdeyi verdi

Soyunma odasına girer girmez teknik heyeti ve tüm futbolcuları tek tek kucaklayan Özbek, sahada gösterdikleri yürekli mücadeleden ötürü ekibi kutladı.

Galatasaray'da derbi sonrası büyük coşku! Dursun Özbek müjdeyi verdi

Futbolcuların ve teknik heyetin derbi zaferini kutladığı o anlarda, Başkan Dursun Özbek'ten yüzleri güldüren müjde de gecikmedi.

Galatasaray'da derbi sonrası büyük coşku! Dursun Özbek müjdeyi verdi

Özbek, kritik derbi galibiyetinin anısına oyunculara özel bir galibiyet primi verileceğini soyunma odasında resmen duyurdu.

Galatasaray'da derbi sonrası büyük coşku! Dursun Özbek müjdeyi verdi

Başkanın bu hamlesi oyuncular arasında büyük bir sevinç yaratırken, şampiyonluk yolunda sarı-kırmızılılar gelecek maçlar için kollarını sıvadı.

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