Galatasaray'da derbi sonrası büyük coşku! Dursun Özbek müjdeyi verdi

Bitiş düdüğüyle birlikte stadyumda ve ekran başında büyük bir sevinç patlaması yaşanırken, sarı-kırmızılı tribünler uzun süre takımlarını tribüne çağırarak alkışladı.

Sahadaki bu muazzam mücadelenin ve alınan üç puanın ardından, sarı-kırmızılı camiada kutlamaların adresi kısa süre içinde soyunma odası oldu.