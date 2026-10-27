Davinson Sanchez'den derbide şov

Sarı-kırmızılı takımın başarılı savunma oyuncusu Davinson Sanchez, savunmada rakiplerine geçit vermedi. Osimhen’in attığı ikinci golde de güzel bir asiste imzasını atarak yıldızlaştı.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2026 06:50
Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Davinson Sanchez, derbinin en etkili isimlerinden birisi oldu. 25. dakikada yaptığı ters hamle G.Saray direğinden dönerken, Osimhen'in attığı ikinci golde de asisti yapan isim oldu. Karşılaşma bitiminde açıklamalarda bulunan Davinson Sanchez, "Mutluyuz, işimizi yaptık. Maç maç kendimizi geliştirdik. G.Saray'a yakışır performansa yaklaşıyoruz. Rakip oyunu durdurmaya çalıştı. Biz de kendi oyunumuza odaklandık. Hücum odaklı oynadık. Ligde alıştığımız skorlardan birini aldık. Çok iyi karşıladık rakibi. Savunma hattını ileriye almamız gerekiyordu. Lukaku dip koşularda zorlanıyordu. Rakibin iyi forveti olsa da G.Saray olunca üstesinden geldik. Onlar kendi işini yapıyordu, biz kendi işimiz yaptık ve 3 puanı aldık" diye konuştu.