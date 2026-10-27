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Anasayfa Galatasaray Çok üstündük

Çok üstündük

“Bu sezon açık ara en üstün oynadığımız maçlardan biriydi. Çok daha farklı bir skoru da konuşabilirdik. Maç sonu verilerinde de inanılmaz bir fark var. Fenerbahçe’ye hiç fırsat vermedik.”

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2026 06:50
Çok üstündük

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, derbi zaferinin ardından rakiplerine büyük üstünlük kurduklarını söyledi. Tecrübeli hoca şöyle konuştu: "Bu sezon açık ara en üstün oynadığımız maçlardan biriydi. Çok daha farklı bir skoru da konuşabilirdik. Fenerbahçe'ye hiç fırsat vermedik. Maç sonu verilerinde de inanılmaz bir fark var. Galatasaray taraftarı bizi destekledi. Takımımız baskıya giderken, onların verdiği hırsla yaptı. Rakibimiz ikinci top ve uzun topa döndü. İkinci topları alarak çok hücum yaptı.

BATRAKOV'A ÖVGÜ YAĞDIRDI

Önemli bir galibiyet. Derbi kazandık ama henüz hiçbir şey kazanmadık. Liderliğimiz devam ediyor. Konyaspor deplasmanı yine zor olacak. Şampiyonlar Ligi ve Amedspor maçı var. Batrakov'un değişimini de net şekilde görüyoruz. Eski oynadığı takım ikinci bölgede savunma yapan, rakibin hatalarını bekleyen bir takımdı. Burada ön alan baskısını yapan bir takıma geldi. Osimhen ile birlikte bunu çok iyi yapmaya başladı. Orta sahaya da yardıma geldi. Genç ve gelişime açık. Bu tür bir profil çok önemli."

OKAN BURUK'A SARI KART

Derbinin 45+1'inci dakikasında Galatasaray yedek kulübesine 2 kart birden çıktı. Hakem Atilla Karaoğlan, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk ve idari menajer Uğur Yıldız'a sarı kart gösterdi. Deneyimli hoca, Trabzonspor derbisinde iki sarıdan kırmızı kart görmüş, Kasımpaşa maçında cezası nedeniyle yedek kulübesinde yer alamamıştı.

8

2017-18 sezonundan bu yana Süper Lig'de Fenerbahçe'yi en fazla mağlup eden teknik direktör Okan Buruk (8) oldu.

CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSU

Galatasaray takımı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Sarı-kırmızılı futbolcular, ısınmak için sahaya önlerinde Cumhuriyet Bayramı mesajının olduğu tişörtlerle çıktı. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk 90 dakika öncesi verdiği röportajda Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

BİTSHİABU KADRODA YOK

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Bundesliga ekibi Leipzig'den kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği El Chadaille Bitshiabu, Fenerbahçe derbisinin kadrosuna alınmadı. Teknik direktör Okan Buruk, potansiyeli yüksek olduğu için transfer edilen 21 yaşındaki Fransız savunmacıya bu sezon hiçbir resmi karşılaşmada forma şansı tanımadı.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Dev karşılaşmada güvenlik tedbirleri kapsamında RAMS Park Stadı'nda yaklaşık olarak 3 bin 700 personel görevlendirildi.

YAĞMURLUK VE BERE JESTİ

Galatasaray derbisi öncesinde Chobani Stadı'nda toplanan Fenerbahçeli taraftarlar, yaklaşık 30 otobüsle RAMS Park'a geldi. Sarı-lacivertli yönetim, deplasman tribününde yer alan Fenerbahçeli futbolseverlere yağmurluk ve sarı-lacivertli bere dağıttı. 2 bin 400 Fenerbahçeli taraftar, takımlarına büyük destek verdi.

'COP31' TANITIMI

Galatasaraylı futbolcular, Türkiye'de düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nı (COP31) tanıtan pankartla sahaya çıktı. Sarı-kırmızılı takım, seremoniye çıkarken, "Ortak evimiz dünya için Antalya'da buluşuyoruz" yazılı pankart taşıdı.

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