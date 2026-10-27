Ahmet Çakar'dan flaş Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yorumu!
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan dev derbide sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Sabah Gazetesi Yazarı Ahmet Çakar, hem çekişmeli maçı hem de hakem Atilla Karaoğlan'ın kararlarını yorumladı. İşte o yazı... | Son dakika Galatasaray ve Fenerbahçe haberleri (GS FB spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2026 09:44
"Uzun topta Osimhen'i bir an için boş bırakmanın bedeli, Galatasaray'a golü getiriverdi."
"Ardından devre bitiyordu ki bu sefer Osimhen'in şans golü geldi."
"45. dakikada Sanchez vurdu, top auta gidiyordu Osimhen'in kafasına çarptı ve gol oluverdi. İkinci yarı maçı izleyen hemen herkes farka gidecek diye düşündü ama hiç de öyle olmadı."
"Fenerbahçe, İrfan Can'la belki de yılın golüyle skoru 2-1'e getirdi. 2-1 demek morallenmek demek, 2-1 demek Fenerbahçe'nin direncinin yükselmesi demek…"
"Bu arada Galatasaray yine art arda goller kaçırırken o kötü oynayan Fenerbahçe son saniyede beraberliği kurtarabilirdi."
"Bir karambolde top gitti geldi, Lukaku'nun suratına çarpıp auta gidiverdi."
"Sonuçta bir kez daha gördük ki Fenerbahçe'de, oyunu organize edebilecek, gereğinde şut çekebilecek bir tane oyuncu yok."
"Fenerbahçe tarihi farktan kurtulduysa Ederson'a dua etsin."
"Ve yine hakem Atilla Karaoğlan maçı Galatasaray'ın kazandığına dua etsin."
"Çok kritik iki hatası var. Maçın başında Skriniar'a net sarıyı vermedi."
"Verse ikinci sarıdan oyun dışı kalacaktı."
"İkinci yarıda da Batrakov'a yapılan net faulü tespit etmedi ya da edemedi."
"VAR müdahalesi olmayınca da penaltı kaynadı gitti."
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.