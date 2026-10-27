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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Ahmet Çakar'dan flaş Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yorumu!

Ahmet Çakar'dan flaş Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yorumu!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan dev derbide sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Sabah Gazetesi Yazarı Ahmet Çakar, hem çekişmeli maçı hem de hakem Atilla Karaoğlan'ın kararlarını yorumladı. İşte o yazı... | Son dakika Galatasaray ve Fenerbahçe haberleri (GS FB spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2026 09:44
Ahmet Çakar'dan flaş Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yorumu!

"Fenerbahçe için hatta İsmail Kartal için bundan sonra kötü günler başlıyor…"

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Ahmet Çakar'dan flaş Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yorumu!

"Skor sizi asla yanıltmasın. Galatasaray maçı rahatlıkla 4-5 yapabilirdi ama sahanın yıldızı Ederson bu farkı engelledi."

Ahmet Çakar'dan flaş Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yorumu!

"Hele bir ilk yarı var ki Fenerbahçe gibi bir takım sahada yok. Top sürekli Galatasaray'da, Fenerbahçe kazandığı topu Galatasaray'a teslim ediyor ve yapılan hatayla da Galatasaray ilk golü buluyor."

Ahmet Çakar'dan flaş Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yorumu!

"Uzun topta Osimhen'i bir an için boş bırakmanın bedeli, Galatasaray'a golü getiriverdi."

Ahmet Çakar'dan flaş Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yorumu!

"Ardından devre bitiyordu ki bu sefer Osimhen'in şans golü geldi."

Ahmet Çakar'dan flaş Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yorumu!

"45. dakikada Sanchez vurdu, top auta gidiyordu Osimhen'in kafasına çarptı ve gol oluverdi. İkinci yarı maçı izleyen hemen herkes farka gidecek diye düşündü ama hiç de öyle olmadı."

Ahmet Çakar'dan flaş Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yorumu!

"Fenerbahçe, İrfan Can'la belki de yılın golüyle skoru 2-1'e getirdi. 2-1 demek morallenmek demek, 2-1 demek Fenerbahçe'nin direncinin yükselmesi demek…"

Ahmet Çakar'dan flaş Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yorumu!

"Bu arada Galatasaray yine art arda goller kaçırırken o kötü oynayan Fenerbahçe son saniyede beraberliği kurtarabilirdi."

Ahmet Çakar'dan flaş Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yorumu!

"Bir karambolde top gitti geldi, Lukaku'nun suratına çarpıp auta gidiverdi."

Ahmet Çakar'dan flaş Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yorumu!

"Sonuçta bir kez daha gördük ki Fenerbahçe'de, oyunu organize edebilecek, gereğinde şut çekebilecek bir tane oyuncu yok."

Ahmet Çakar'dan flaş Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yorumu!

"Fenerbahçe tarihi farktan kurtulduysa Ederson'a dua etsin."

Ahmet Çakar'dan flaş Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yorumu!

"Ve yine hakem Atilla Karaoğlan maçı Galatasaray'ın kazandığına dua etsin."

Ahmet Çakar'dan flaş Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yorumu!

"Çok kritik iki hatası var. Maçın başında Skriniar'a net sarıyı vermedi."

Ahmet Çakar'dan flaş Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yorumu!

"Verse ikinci sarıdan oyun dışı kalacaktı."

Ahmet Çakar'dan flaş Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yorumu!

"İkinci yarıda da Batrakov'a yapılan net faulü tespit etmedi ya da edemedi."

Ahmet Çakar'dan flaş Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yorumu!

"VAR müdahalesi olmayınca da penaltı kaynadı gitti."

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