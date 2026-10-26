CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Victor Osimhen: Ben bu kulübü seviyorum

Victor Osimhen: Ben bu kulübü seviyorum

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2026 00:28
Victor Osimhen: Ben bu kulübü seviyorum

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Galatasaray'da Victor Osimhen maçın ardından konuştu.

Nijeryalı yıldız, "Söylediğim gibi, şampiyon olmak için derbileri kazanmak çok önemli. Çok mutluyum tabii ki. Taraftarlarımız bizi çok iyi destekledi ve rakibin işini zorlaştırdı. Hangi kulvarda olursak olsun, tüm kupaları kazanmak istiyoruz.

"KULÜPTE OLDUĞUM SÜRECE HER ŞEYİMİ VERECEĞİM"

Ben bu kulübü seviyorum. Bu kulüpte olduğum sürece her şeyimi vereceğim. Sosyal medyayı önemsemiyorum. Galatasaray taraftarı ben geldiğimden beri hep arkamdaydı. Onlara teşekkür ediyorum. Online alanda yazılanları önemsemiyorum. Ben işime odaklanıyorum. Takımla gurur duyuyorum.

BATRAKOV AÇIKLAMASI

Batrakov müthiş bir oyuncu ve özel bir insan. Geldiğinden beri ülke ve Galatasaray ile ilgili her şeyi öğrenmeye çalışıyor. Geldiğinden beri taraftarla ilginç bir bağ kurdu. Daha önceki maçlarını da izledim ve onun oyununu öğrenmeye çalışıyorum. Diğer forvetlerle de nasıl bağ kurduğunu gördüm. Eğer başka bir kulübe gitse gerçekten kıskanırdım. Umarım hiçbir şekilde sakatlanmaz ve bize katkı sağlar." ifadelerini kullandı.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (9. hafta)
Derbide son düdükle saha karıştı!
DİĞER
Mauro Icardi ve Wanda Nara resmen boşandı! Icardi: Hayatımda yeni bir dönemin başlangıcı…
Emekli aylıklarında yeni hesaplama dönemi başlayabilir! Kabine sonrası Faruk Erdem değerlendirdi
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'dan İsmail Kartal'a gönderme!
Uğurcan: Ederson farkı engelledi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ederson: Birlik olmalıyız Ederson: Birlik olmalıyız 00:04
"Galatasaray'ın alışık olduğu performansı gösterdik" "Galatasaray'ın alışık olduğu performansı gösterdik" 00:01
Levent Mercan: İstediğimiz gibi başlayamadık Levent Mercan: İstediğimiz gibi başlayamadık 23:58
Uğurcan: Ederson farkı engelledi Uğurcan: Ederson farkı engelledi 23:57
Italiano’dan Orkun ve Cerny hakkında açıklama! Italiano’dan Orkun ve Cerny hakkında açıklama! 23:53
Ertuğrul Doğan'dan Rizespor yönetimine teşekkür! Ertuğrul Doğan'dan Rizespor yönetimine teşekkür! 23:38
Daha Eski
Derbide son düdükle saha karıştı! Derbide son düdükle saha karıştı! 23:28
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (9. hafta) İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (9. hafta) 23:27
Galatasaray Batrakovla penaltı bekledi! Galatasaray Batrakovla penaltı bekledi! 23:10
Nuri Şahin: Alışkanlıklarımızdan uzak oynadık Nuri Şahin: Alışkanlıklarımızdan uzak oynadık 22:57
F.Bahçe'de kabus gibi ilk yarı! F.Bahçe'de kabus gibi ilk yarı! 22:39
Mardin 1969 Spor evinde kazandı! Mardin 1969 Spor evinde kazandı! 22:32