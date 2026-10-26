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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yabancı basında manşet oldu!

Olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yabancı basında manşet oldu!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Gergin başlayan ve tansiyonun yer yer yükseldiği kritik derbinin bitiş düdüğüyle saha bir anda karıştı. İşte Galatasaray- Fenerbahçe arasındaki olaylı derbi sonrası yabancı basında atılan manşetler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2026 01:41
Olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yabancı basında manşet oldu!

Galatasaray, İstanbul derbisinde Fenerbahçe'yi ezip geçerek Türkiye'de şampiyonluk yolunda dev bir adım attı. (L'Equipe)

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Olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yabancı basında manşet oldu!

Türk derbisinde Victor Osimhen yıldızlaştı, Galatasaray, Fenerbahçe karşısında baskın bir galibiyet aldı. (Goal.com İngiltere)

Olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yabancı basında manşet oldu!

Ateşli derbi kaosla bitti! Son düdüğün ardından iki takımın oyuncuları ve teknik ekipleri sahada birbirine girdi. (DailySports)

Olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yabancı basında manşet oldu!

Osimhen iki gol attı, Galatasaray Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. (Daily Post)

Olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yabancı basında manşet oldu!

Osimhen şov yaptı – Galatasaray, derbide Fenerbahçe'yi net bir şekilde mağlup etti! (Liga Blatt)

Olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yabancı basında manşet oldu!

Osimhen, İstanbul derbisini Galatasaray'a kazandırdı. Nijeryalı yıldız iki gol attı, Galatasaray liderlik koltuğunda tek başına kaldı. (Marca)

Olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yabancı basında manşet oldu!

Osimhen'in iki golü derbide zaferi getirdi, sarı-kırmızılılar ezeli rakibine karşı üstünlüğünü ilan etti. (FotMob)

Olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yabancı basında manşet oldu!

İstanbul derbisinin ardından Aktürkoğlu çılgına döndü: Eski Benfica oyuncusunu Lukaku tutmak zorunda kaldı. (Record)

Olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yabancı basında manşet oldu!

FENERBAHÇE'DE ÖFKE PATLAMASI! Mason Greenwood ve arkadaşları derbiyi kaybettikten sonra iki takım oyuncuları arasında büyük kavga çıktı! (The Irish Sun)

Olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yabancı basında manşet oldu!

İstanbul derbisi: Osimhen durdurulamıyor! Galatasaray, Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek zirvede farkı açtı. (Goal.com Fransa)

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