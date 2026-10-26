Olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yabancı basında manşet oldu!
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Gergin başlayan ve tansiyonun yer yer yükseldiği kritik derbinin bitiş düdüğüyle saha bir anda karıştı. İşte Galatasaray- Fenerbahçe arasındaki olaylı derbi sonrası yabancı basında atılan manşetler...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2026 01:41
Osimhen iki gol attı, Galatasaray Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. (Daily Post)
Osimhen şov yaptı – Galatasaray, derbide Fenerbahçe'yi net bir şekilde mağlup etti! (Liga Blatt)
Osimhen, İstanbul derbisini Galatasaray'a kazandırdı. Nijeryalı yıldız iki gol attı, Galatasaray liderlik koltuğunda tek başına kaldı. (Marca)
Osimhen'in iki golü derbide zaferi getirdi, sarı-kırmızılılar ezeli rakibine karşı üstünlüğünü ilan etti. (FotMob)
İstanbul derbisinin ardından Aktürkoğlu çılgına döndü: Eski Benfica oyuncusunu Lukaku tutmak zorunda kaldı. (Record)
FENERBAHÇE'DE ÖFKE PATLAMASI! Mason Greenwood ve arkadaşları derbiyi kaybettikten sonra iki takım oyuncuları arasında büyük kavga çıktı! (The Irish Sun)
İstanbul derbisi: Osimhen durdurulamıyor! Galatasaray, Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek zirvede farkı açtı. (Goal.com Fransa)
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.