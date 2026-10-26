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Anasayfa Galatasaray Okan Buruk'tan derbi galibiyeti sonrası açıklama!

Okan Buruk'tan derbi galibiyeti sonrası açıklama!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettikleri mücadelenin ardından dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte o ifadeler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2026 00:37 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2026 00:45
Okan Buruk'tan derbi galibiyeti sonrası açıklama!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Buruk, bu sezon oynadıkları en dominant maçlardan birini Fenerbahçe'ye karşı oynadıklarını ifade etti. Başarılı çalıştırıcı, aldıkları galibiyetin şampiyonluk yolunda yalnızca bir derbi galibiyeti olduğunun altını çizdi. İşte o ifadeler...

"İNANILMAZ BİR FARK VAR"

"Rakibimizi tanıyoruz. İlk 11'i görünce nasıl karşılayacaklar, geçişi düşüneceklerdi. Sahaya çok doğru yayıldık. İlk yarıdaki hareketliliğimiz, rotasyonlarımız, kanat bek rotasyonları, stoper orta saha rotasyonlarıyla çok fazla alan bulduk. Hat kırıcı pasları doğru attık. Çok fazla pozisyona girdik. Bu sene oynadığımız en üstün maçlardan biriydi açık ara. Çok daha farklı bir skor konuşabilirdik.

2-1 sonrası, oyunu ve skoru koruma, biraz daha çekingenlik... Oyun değişti. İkinci yarı yine çok fazla pozisyonumuz var. Çok üstün oynadığımız bir maçtı. Verilere bakınca inanılmaz bir fark var. Oyuncularım çok iyi oynadı.

Büyük Galatasaray taraftarı bizi destekledi, onlarla beraber coştuk. Takımımız baskıya giderken onların verdiği hırsla yaptı. Sadece ikinci top ve uzun topa döndü rakip, ikinci topları alarak çok hücum yaptı.

Bir derbiyi olabildiğinin en iyisi şekliyle oynadı oyuncularım. Önemli bir galibiyet. Bir maç kazandık, derbi kazandık ama hiçbir şey kazanmadık. Liderliğimiz devam ediyor ama Konya deplasmanı yine zor olacak, Şampiyonlar Ligi var, Amedspor maçı var. Dört büyük takım yarışta derken Amedspor'u unuttum, özür dilerim, onlar da yarışın içinde, onları da tebrik ediyorum."

"BATRAKOV ÇOK ÖNEMLİ BİR KAZANÇ"

"Batrakov'un değişimini de net şekilde görüyoruz. Farklı bir oyuna geldi burada, kendi oynadığı takım ikinci bölgede savunma yapan, rakibin hatalarını bekleyen bir takımdan ön alan baskısını yapan bir takıma geldi. Osimhen ile birlikte bunu çok iyi yapmaya başladı ve orta sahaya da geldi bugün. Topsuz oyununu da her geçen gün geliştiriyor. Oyun aklı da çok önemli. Genç, gelişime aç, bu tür bir profil çok önemli. Ne deseniz ona açık ve kafasını yoruyor. Galatasaray için çok önemli bir kazanç oldu. Üstüne koyarak gideceğine umut ediyorum.

Oyuncuların performansı çok iyiydi. Bazen deriz ya takım olarak kötü oynadık, herkes kötüydü; takım olarak çok iyi oynadık, herkes çok iyiydi.

Ama dediğim gibi... Daha hiçbir şey kazanmadık."

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