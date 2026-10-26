Okan Buruk'ın derbi planı hazır! Fenerbahçe'yi böyle yıkacak
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbiye saatler kala sarı-kırmızılılarda Okan Buruk'un planı ortaya çıktı. Buruk'un en güçlü olduklarını düşündüğü bölge olan kanatları ön planda tutarak rakibine üstünlük kurmaya çalışacağı ve o 2 isme görev vereceği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2026 07:01
BEKLER JAKOBS-SALLAI
Teknik direktör Okan Buruk, kanatlardaki tercihlerini Barış Alper Yılmaz ve bu sezonun en flaş isimlerinden Yunus Akgün'den yana kullanacak.
İki yerli oyuncu ile üstünlüğü ele geçirmek isteyen sarı-kırmızılılarda, F.Bahçe derbilerini çok seven Leroy Sane'nin de ikinci devrede oyuna dahil olması bekleniyor.
Kanatlardan yapacağı baskılarla Victor Osimhen'i hücumda topla buluşturmak isteyen G.Saray, böylece galibiyetin şifrelerini belirledi.
G.Saray'da İsmail Jakobs ve Sallai de kanatları destekleyecek.
RAFAEL LEAO SÜRE ALACAK
Sakatlığı nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ndeki Lille mücadelesini kaçıran Rafael Leao, tamamen iyileşti.
Fotomaç'ın haberine göre ancak fiziksel açıdan tam anlamıyla hazır olmayan Portekizli futbolcu karşılaşmaya ilk 11'de başlamayacak.
Teknik direktör Okan Buruk, Leao'yu ikinci yarıya hazırlıyor.
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