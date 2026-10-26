CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Okan Buruk'ın derbi planı hazır! Fenerbahçe'yi böyle yıkacak

Okan Buruk'ın derbi planı hazır! Fenerbahçe'yi böyle yıkacak

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbiye saatler kala sarı-kırmızılılarda Okan Buruk'un planı ortaya çıktı. Buruk'un en güçlü olduklarını düşündüğü bölge olan kanatları ön planda tutarak rakibine üstünlük kurmaya çalışacağı ve o 2 isme görev vereceği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2026 07:01
Okan Buruk'ın derbi planı hazır! Fenerbahçe'yi böyle yıkacak

Sezonun en önemli maçı öncesinde G.Saray'da bütün hazırlıklar tamamlandı.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Okan Buruk'ın derbi planı hazır! Fenerbahçe'yi böyle yıkacak

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, en güçlü olduklarını düşündüğü bölge olan kanatları ön planda tutarak rakibine üstünlük kurmaya çalışacak.

Okan Buruk'ın derbi planı hazır! Fenerbahçe'yi böyle yıkacak

Sakatlığını atlatan Rafael Leao'nun forma giyebilecek durumda olduğu öğrenilirken, Portekizli futbolcu henüz 90 dakika oynayabilecek durumda değil. Ancak 27 yaşındaki yıldızın oyuna ikinci yarıda dahil olarak takımına önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.

Okan Buruk'ın derbi planı hazır! Fenerbahçe'yi böyle yıkacak

BEKLER JAKOBS-SALLAI

Teknik direktör Okan Buruk, kanatlardaki tercihlerini Barış Alper Yılmaz ve bu sezonun en flaş isimlerinden Yunus Akgün'den yana kullanacak.

Okan Buruk'ın derbi planı hazır! Fenerbahçe'yi böyle yıkacak

İki yerli oyuncu ile üstünlüğü ele geçirmek isteyen sarı-kırmızılılarda, F.Bahçe derbilerini çok seven Leroy Sane'nin de ikinci devrede oyuna dahil olması bekleniyor.

Okan Buruk'ın derbi planı hazır! Fenerbahçe'yi böyle yıkacak

Kanatlardan yapacağı baskılarla Victor Osimhen'i hücumda topla buluşturmak isteyen G.Saray, böylece galibiyetin şifrelerini belirledi.

Okan Buruk'ın derbi planı hazır! Fenerbahçe'yi böyle yıkacak

G.Saray'da İsmail Jakobs ve Sallai de kanatları destekleyecek.

Okan Buruk'ın derbi planı hazır! Fenerbahçe'yi böyle yıkacak

RAFAEL LEAO SÜRE ALACAK

Sakatlığı nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ndeki Lille mücadelesini kaçıran Rafael Leao, tamamen iyileşti.

Okan Buruk'ın derbi planı hazır! Fenerbahçe'yi böyle yıkacak

Fotomaç'ın haberine göre ancak fiziksel açıdan tam anlamıyla hazır olmayan Portekizli futbolcu karşılaşmaya ilk 11'de başlamayacak.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş-Başakşehir maçı bilgileri Beşiktaş-Başakşehir maçı bilgileri 08:46
ABD Grand Prix'inde zafer Antonelli'nin! ABD Grand Prix'inde zafer Antonelli'nin! 01:53
El Clasico'dan zafer Arda'lı Real Madrid'in! El Clasico'dan zafer Arda'lı Real Madrid'in! 01:34
İşte dev derbinin ilk 11'leri İşte dev derbinin ilk 11'leri 01:34
Buruk'tan radikal karar! İlk 11'de olacak Buruk'tan radikal karar! İlk 11'de olacak 01:34
F.Bahçe'de savunma belirsizliği! F.Bahçe'de savunma belirsizliği! 01:34
Daha Eski
F.Bahçe'den bedavaya gidecek! F.Bahçe'den bedavaya gidecek! 01:34
G.Saray'dan derbide Devler Ligi tarifesi! G.Saray'dan derbide Devler Ligi tarifesi! 01:34
İstatistikleri olay oldu! Lukaku derbilerde... İstatistikleri olay oldu! Lukaku derbilerde... 01:34
Derbi canavarı Leroy Sane! Derbi canavarı Leroy Sane! 01:34
Szymanski kaleciyi çaresiz bıraktı! Szymanski kaleciyi çaresiz bıraktı! 01:34
İzmir'de kazanan Göztepe! İzmir'de kazanan Göztepe! 01:34