G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, en güçlü olduklarını düşündüğü bölge olan kanatları ön planda tutarak rakibine üstünlük kurmaya çalışacak.

Sakatlığını atlatan Rafael Leao'nun forma giyebilecek durumda olduğu öğrenilirken, Portekizli futbolcu henüz 90 dakika oynayabilecek durumda değil. Ancak 27 yaşındaki yıldızın oyuna ikinci yarıda dahil olarak takımına önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.