Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'yi konuk edecekleri dev derbi öncesinde çarpıcı açıklamalara imza attı. Konuşmasına 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ederek giriş yapan deneyimli teknik adam, "Atatürk ve silah arkadaşlarını anıyoruz. Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun." ifadelerini kullandı. Başarılı hocanın derbiye dair öne çıkan görüşleri şu şekilde...

"HEM F.BAHÇE HEM BİZİM İÇİN..."

"Bu bir şampiyonluk maçı değil. Çok önemli bir maç. Son 4 senedir birbirleriyle yarışan iki takımın maçı. Bu sene çok daha sert bir şampiyonluk yarışı var, 4 takım işin içinde. Her hafta kazanmak avantaj getiriyor. Fenerbahçe derbisi hem Fenerbahçe hem bizim için bu anlamda yılların, herkesin en çok hazırlandığı maçlardan biri. İyi hazırlanmaya çalıştık. Hem rakibi yakından takip ettik, zaten yakından tanıyoruz. Bir yandan tekrar analiz edip oyuncularımıza anlattık. Beklediğimiz 11'ler üzerinden hazırlık yaptık.

Kendi sahamızda oynuyoruz. Taraftarımızla birlikte maçı çok istediğimizi göstermeliyiz ama bir yandan sakin kalmalıyız."

"AVRUPA'DA ALDIĞIMIZ MORALLE"

"Sadece futbolu düşünüp oyun içinde kalmalıyız. Öbür türlü oyun içinde birçok şey olabiliyor. Rakibin oyun içinden çıkarmak istediği anlar olabilir. İnşallah güzel bir maç olsun. Tabii ki kazanmak istiyoruz. Rakibimize de hoş geldiniz diyorum.

Avrupa'da bir moral aldık. Burada tabii ki başarımızı, özgüvenimizi sürdürmek istiyoruz."