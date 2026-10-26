Konsantrasyon

Beklenen gün geldi çattı. Türkiye'nin en büyük derbisi için geri sayıma geçildi. Bugün RAMS Park'ta ezeli rakibi F.Bahçe'yi konuk etmeye hazırlanan Galatasaray'da bütün planlar 3 puan üzerine kurulmuş durumda. Amedspor'un kazanmasıyla maç eksiği ve 1 puanlık farkla ikinci sıraya gerileyen sarı-kırmızılılar, ezeli rakibini yenerek yeniden zirveye kurulmanın hesaplarını yapıyor. G.Saray'ın en büyük güvencesi ise yüksek kadro kalitesi ve tüm dünyayı kendisine hayran bırakan RAMS Park'ı tamamen dolduracak olan muhteşem taraftarı.

643 MİLYONLUK DEV MAÇ

Yıldız oyuncuları ve harika taraftarıyla bütünleşerek RAMS Park'taki galibiyetlerine bir yenisini daha eklemek isteyen sarı-kırmızılılar, geri sayıma geçti. Türkiye'nin en pahalı kadrosuna sahip olan G.Saray ve üçüncü en değerli ekibi olan F.Bahçe'nin yıldızları hünerlerini sergileyecek. İki takımın toplam değeri 643 milyon euro olarak gösterilirken, ev sahibi G.Saray 381.5 milyon, konuk F.Bahçe ise 261.2 milyon euro olarak belirlendi. G.Saray bu maçı kazanırsa hem puan farkını 6'ya yükseltecek hem de psikolojik üstünlük sağlayacak.

EVİNDE YENİLMİYOR

Sarı-kırmızılı takımın RAMS Park'taki performansı dikkat çekiyor. Galatasaray, Süper Lig'de sahasındaki son 39 maçta mağlubiyet görmedi. Sahasındaki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024'te F.Bahçe'ye karşı alan sarı-kırmızılılar, sonraki lig maçlarında 31 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti

BURUK KAZANIYOR

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk'un F.Bahçe derbilerindeki performansı harika. Bugüne kadar 11 kez ezeli rakibine karşı teknik direktör olarak rakip olan Buruk, 6 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 3 karşılaşma beraberlikle sona ererken, başarılı çalıştırıcı toplamda yalnızca 2 yenilgi gördü. Aslan 18 gol atarken 6 kez ise topu filelerinden çıkardı.

SON DAKİKALAR ASLAN'A YARIYOR

Bu sezon maçların son dakikalarında gelen goller G.Saray'a yaradı. Sarı-kırmızılılar son dakikalarda attığı gollerle 7 puan kazandı. Bu sezon Çorum FK, Başakşehir, Kasımpaşa ve G.Birliği maçlarının son anlarında fileleri havalandıran Aslan, Süper Lig'de hanesine 7 ekstra puan yazdırmayı başardı.

150 MAÇTA 119 GALİBİYET

Okan Buruk'un göreve geldiği günden itibaren G.Saray'da işler yoluna gidiyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe karşısında kazanmaları halinde sarıkırmızılı ekibin başındaki 120. lig galibiyetini alacak. Okan Buruk yönetimindeki G.Saray, geride kalan 150 lig maçında 119 galibiyet, 18 beraberlik ve 13 mağlubiyetlik aldı.

5 YILDIZIN İLK DERBİSİ OLACAK

Bugün oynanacak F.Bahçe derbisinde G.Saray'da 5 futbolcu bir ilki yaşama şansı yakalayacak. Sarı-kırmızılılarda ilk transfer döneminde kadrosuna kattığı Rafael Leao, Aleksey Batrakov, Deniz Gül, Lesley Ugochukwu ve Bitshiabu, görev alması durumunda ilk kez derbide oynayacak.

SAVUNMADA ALARM

Son yılların en kötü savunma performansını sergileyen G.Saray, derbide bu bölgeye özel olarak çalışıyor. G.Saray, Süper Lig'de yaptığı 8 maçta rakip fileleri 17 kez havalandırırken, kalesinde ise 11 gol gördü. Bu sezon savunmada istediği performansı sergileyemeyen sarı-kırmızılılar, 8 maçın 5'inde kalesini gole kapatamadı.

SON DÖNEMDE CİMBOM ÖNDE

İki takım arasında oynanan son 10 karşılaşmaya G.Saray damgasını vurmuş durumda. Sarı-kırmızılılar, 7'si Süper Lig, 2'si Süper Kupa ve 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere oynanan son 10 karşılaşmada 5 galibiyet elde etti. Sarı-lacivertliler sadece 2 kez kazanabildi. İki takım arasındaki 3 mücadele ise berabere sona erdi.

ÖZBEK'İN 18. DERBİSİ

G.Saray Başkanı Dursun Özbek, 18. kez F.Bahçe derbisinin heyecanını yaşayacak. 2 farklı dönemde başkanlık yapan Dursun Özbek dönemlerinde Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da F.Bahçe'ye karşı 17 maçın 7'sini Galatasaray kazandı. 6 maç berabere biterken, F.Bahçe ise 4 kez sevindi.