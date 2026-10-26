Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe ile kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-1 galip ayrılırken yeniden liderlik koltuğuna oturdu ve ezeli rakibi ile arasındaki puan farkını 6'ya çıkardı. Karşılaşmada Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Osimhen kaydederken sarı-kırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gündem oldu.

Osimhen'in görselini "Maçın golcüsü binim" notu ile paylaşan Galatasaray, o ifadelerle Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a gönderme yaptı.

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