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Galatasaray'dan İsmail Kartal'a gönderme!

Galatasaray, Fenerbahçe'ye karşı aldığı 2-1'lik derbi galibiyetinin ardından resmi sosyal medya kanalları üzerinden yaptığı o paylaşım ile dikkat çekti. İşte sarı-kırmızılıların İsmail Kartal'a gönderme yaptığı o paylaşım...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2026 00:21 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2026 00:32
Galatasaray'dan İsmail Kartal'a gönderme!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe ile kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-1 galip ayrılırken yeniden liderlik koltuğuna oturdu ve ezeli rakibi ile arasındaki puan farkını 6'ya çıkardı. Karşılaşmada Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Osimhen kaydederken sarı-kırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gündem oldu.

Osimhen'in görselini "Maçın golcüsü binim" notu ile paylaşan Galatasaray, o ifadelerle Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a gönderme yaptı.

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