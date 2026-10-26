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En büyük koz Osimhen

G.Saray’ın derbideki en büyük silahı Victor Osimhen olacak. Bu sezon ligde 6 maçta 6 kez rakip fileleri havalandıran Nijeryalı futbolcu, ezeli rakibine karşı ise bugüne kadar 3 gol sevinci yaşadı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2026 07:01
En büyük koz Osimhen

Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olan Victor Osimhen, sahada her maçta kendisi için ödenen ücretin karşılığını veriyor. Kötü oynadığı maçlar olsa bile mücadeleyi asla elinden bırakmayan Nijeryalı futbolcu, hem attığı gollerle hem de takım arkadaşlarına yardımı ile kalitesini gözler önüne seriyor. Her maçta olduğu gibi F.Bahçe derbisinde de G.Saray'ın en önemli silahı Victor Osimhen olacak. Nijeryalı futbolcunun, ezeli rakibine karşı istatistikleri de gayet olumlu.

DERBİLERİ SEVİYOR

Bu sezon Süper Lig'de iki maç kaçıran ve sahada kaldığı iki karşılaşmada ise 6 gol kaydeden Osimhen'in, F.Bahçe'ye karşı ise bugüne kadar 3 golü bulunuyor. Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla F.Bahçe'ye karşı 5 karşılaşmada attığı 3 golle taraftarını ayağa kaldırdı. Osimhen'i bu alanda ikişer golle Abdülkerim Bardakcı ile Gabriel Sara, birer golle Roland Sallai, Davinson Sanchez, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Mario Lemina ve Deniz Gül, takip ediyor.

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