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Anasayfa Galatasaray Derbide Galatasaray'ın en büyük kozu Osimhen! İşte Nijeryalı yıldızın F.Bahçe istatistikleri

Derbide Galatasaray'ın en büyük kozu Osimhen! İşte Nijeryalı yıldızın F.Bahçe istatistikleri

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki dev mücadelede sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sarı kırmızılıların derbide en büyük kozu Victor Osimhen'in, Fenerbahçe maçlarındaki istatistiği ise kritik randevu öncesi dikkat çekti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2026 10:33
Derbide Galatasaray'ın en büyük kozu Osimhen! İşte Nijeryalı yıldızın F.Bahçe istatistikleri

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

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Derbide Galatasaray'ın en büyük kozu Osimhen! İşte Nijeryalı yıldızın F.Bahçe istatistikleri

RAMS Park'taki dev derbi bugün saat 21.30'da başlayacak.

Derbide Galatasaray'ın en büyük kozu Osimhen! İşte Nijeryalı yıldızın F.Bahçe istatistikleri

Müsabakada hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak.

Derbide Galatasaray'ın en büyük kozu Osimhen! İşte Nijeryalı yıldızın F.Bahçe istatistikleri

Sezonda 6 galibiyet ve birer beraberlikle mağlubiyeti bulunan Galatasaray, 19 puanla 2. sırada yer alıyor.

Derbide Galatasaray'ın en büyük kozu Osimhen! İşte Nijeryalı yıldızın F.Bahçe istatistikleri

Fenerbahçe ise 5 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşayarak 16 puanla, üçüncü sırada bulunuyor.

Derbide Galatasaray'ın en büyük kozu Osimhen! İşte Nijeryalı yıldızın F.Bahçe istatistikleri

EN BÜYÜK KOZ OSIMHEN!

Öte yandan Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olan Galatasaray'ın yıldız ismi Victor Osimhen, sahada her maçta kendisi için ödenen ücretin karşılığını veriyor.

Derbide Galatasaray'ın en büyük kozu Osimhen! İşte Nijeryalı yıldızın F.Bahçe istatistikleri

Kötü oynadığı maçlar olsa bile mücadeleyi asla elinden bırakmayan Nijeryalı futbolcu, hem attığı gollerle hem de takım arkadaşlarına yardımı ile kalitesini gözler önüne seriyor.

Derbide Galatasaray'ın en büyük kozu Osimhen! İşte Nijeryalı yıldızın F.Bahçe istatistikleri

Fotomaç'ta yer alan habere göre, her maçta olduğu gibi F.Bahçe derbisinde de G.Saray'ın en önemli silahı Victor Osimhen olacak.

Derbide Galatasaray'ın en büyük kozu Osimhen! İşte Nijeryalı yıldızın F.Bahçe istatistikleri

Nijeryalı futbolcunun, ezeli rakibine karşı istatistikleri de gayet olumlu.

Derbide Galatasaray'ın en büyük kozu Osimhen! İşte Nijeryalı yıldızın F.Bahçe istatistikleri

DERBİLERİ SEVİYOR

Bu sezon Süper Lig'de iki maç kaçıran ve sahada kaldığı iki karşılaşmada ise 6 gol kaydeden Osimhen'in, F.Bahçe'ye karşı ise bugüne kadar 3 golü bulunuyor.

Derbide Galatasaray'ın en büyük kozu Osimhen! İşte Nijeryalı yıldızın F.Bahçe istatistikleri

Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla F.Bahçe'ye karşı 5 karşılaşmada attığı 3 golle taraftarını ayağa kaldırdı.

Derbide Galatasaray'ın en büyük kozu Osimhen! İşte Nijeryalı yıldızın F.Bahçe istatistikleri

Osimhen'i bu alanda ikişer golle Abdülkerim Bardakcı ile Gabriel Sara, birer golle Roland Sallai, Davinson Sanchez, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Mario Lemina ve Deniz Gül, takip ediyor.

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