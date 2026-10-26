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Anasayfa Galatasaray Davinson Sanchez: Galatasaray'ın alışık olduğu performansı gösterdik

Davinson Sanchez: Galatasaray'ın alışık olduğu performansı gösterdik

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Davinson Sanchez açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2026 00:01
Davinson Sanchez: Galatasaray'ın alışık olduğu performansı gösterdik

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, derbi mücadelesinde evinde Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Davinson Sanchez açıklamalarda bulundu.

Davinson Sanchez, "İşimizi yaptık. Galatasaray'ın alışık olduğu performansı gösterdik. Hücum odaklı anlayışımızı sürdürdük. Rakip, oyunu tutmak istedi. Savunma hattını ileriye almamız gerekiyordu çünkü dip koşularda Lukaku zorlanıyor. İyi forvetleri olsa da biz galip olmayı başardık. Takım performansından dolayı çok mutluyum. Önemli olan 3 puanı almaktı." şeklinde konuştu.

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