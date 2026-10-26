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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Abdülkerim Bardakcı'dan kavga açıklaması!

Abdülkerim Bardakcı'dan kavga açıklaması!

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi sonrası staddan ayrılırken açıklamalarda bulunan Abdülkerim Bardakcı, maçta son düdüğün ardından yaşanan kavgaya ilişkin konuştu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2026 00:40
Abdülkerim Bardakcı'dan kavga açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki dev derbide Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. İlk yarıda Victor Osimhen'in kaydettiği 2 gol ile devre arasına 2-0 önde giren sarı-kırmızılılar, mücadeleyi 2-1 kazanarak yeniden liderlik koltuğuna oturdu. Kritik karşılaşmada son düdüğün çalmasının ardından sahada çıkan kavga dikkat çekti. Maçın ardından tünelde de devam eden kavga, polis ekiplerinin müdahalesi ile güçlükle yatıştırıldı.

O esnada kırmızı kart gören isimlerden biri olan Abdülkerim Bardakcı, maç sonrası stattan ayrılırken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. "Maç sonu neler yaşandı?" sorusuna yanıt veren Abdülkerim, "Videoyu izlerseniz kimin ilk saldırdığını görürsünüz." dedi.

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