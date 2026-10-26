Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki dev derbide Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. İlk yarıda Victor Osimhen'in kaydettiği 2 gol ile devre arasına 2-0 önde giren sarı-kırmızılılar, mücadeleyi 2-1 kazanarak yeniden liderlik koltuğuna oturdu. Kritik karşılaşmada son düdüğün çalmasının ardından sahada çıkan kavga dikkat çekti. Maçın ardından tünelde de devam eden kavga, polis ekiplerinin müdahalesi ile güçlükle yatıştırıldı.

O esnada kırmızı kart gören isimlerden biri olan Abdülkerim Bardakcı, maç sonrası stattan ayrılırken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. "Maç sonu neler yaşandı?" sorusuna yanıt veren Abdülkerim, "Videoyu izlerseniz kimin ilk saldırdığını görürsünüz." dedi.