Yunus: Çok güzel bir atmosfer bizi bekliyor

Galatasaray'da Yunus Akgün, Fenerbahçe derbisi öncesinde yaptığı açıklamada "Galatasaray'ın hedefi her zaman şampiyonluktur" dedi. Derbi öncesinde beIN SPORTS'a konuşan milli futbolcu, "Galatasaray'ın her zaman hedefi şampiyonluktur. Bu bir baskı oluşturmuyor, bu bir sorumluluk. 4 yıl üst üste şampiyonluk... Büyük bir tarih yazıyoruz. Şimdi önümüzde büyük bir fırsat var: 5 yıl üst üste şampiyon olmak. İki takım da çok üst seviye maçlar oynuyor Avrupa'da. Bu çok değerli ülkemiz adına. Çok güzel bir atmosfer bizi bekliyor. Fenerbahçe derbisinde özellikle taraftarlarımız bizi çok iyi destekliyor. Her derbi özel. İnşallah kazanıp camiamıza hediye etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.