Şampiyonlar Ligi'nde Fransız ekibi Lille'i deplasmanda 4-2'yle geçen Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesinde moraller yerine geldi.

Sarı-kırmızılıların aldığı skordan çok sahaya koyduğu oyun otoriteler tarafından büyük beğeni kazandı.