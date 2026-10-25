CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Devler Ligi tarifesi!

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Devler Ligi tarifesi!

Lille karşılaşmasındaki performansıyla takdir toplayan Galatasaray'da gözler Fenerbahçe derbisine çevrildi. Okan Buruk, oyuncularından aynı temposunu ve enerjisini bu zorlu maçta da sürdürmelerini istedi. Sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak olan sarı-kırmızılılar, baştan sona yüksek pres ve yoğun bir oyun planıyla rakibini boğmayı hedefliyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2026 12:54
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Devler Ligi tarifesi!

Şampiyonlar Ligi'nde Fransız ekibi Lille'i deplasmanda 4-2'yle geçen Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesinde moraller yerine geldi.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Devler Ligi tarifesi!

Sarı-kırmızılıların aldığı skordan çok sahaya koyduğu oyun otoriteler tarafından büyük beğeni kazandı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Devler Ligi tarifesi!

Lille karşısında 117 km mesafe kat eden Galatasaray, Devler Arenası'nda ise üç maçta ortalama 114 kilometre koştu.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Devler Ligi tarifesi!

Cimbom'un Süper Lig'deki koşu ortalaması ise 99 km.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Devler Ligi tarifesi!

Buna rağmen lider olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, 99 km'nin Fenerbahçe derbisinde yetmeyeceğini düşünüyor.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Devler Ligi tarifesi!

AYNI OYUNU İSTİYORUM

Tecrübeli teknik adam futbolcularıyla dün yaptığı toplantıda, Lille maçındaki performansa dikkat çekti ve Fenerbahçe derbisinde de aynı oyunu sahada görmek istediğini söyledi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Devler Ligi tarifesi!

Okan Buruk'un "Şampiyonlar Ligi'ndeki tempolu oyunu Fenerbahçe derbisinde de görmek istiyorum" dediği öğrenildi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Devler Ligi tarifesi!

RAMS Park'ta oynanacak olan dev derbide sarı-kırmızılıların kozu, pres ve yüksek tempo olacak.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Devler Ligi tarifesi!

53 yaşındaki teknik adam, özellikle orta sahadaki isimlerden ve kanatta görev yapacak öğrencilerinden 90 dakika boyunca yüksek performans talep etti.

İşte dev derbinin ilk 11'leri
F.Bahçe'de savunma belirsizliği!
DİĞER
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (9. hafta)
Başkan Erdoğan liderliğinde son zamanların en kritik kabinesi! Mekke-Bedir kalkanı... Libya'dan sonra Mısır mı?
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İstatistikleri olay oldu! Lukaku derbilerde...
Derbi canavarı Leroy Sane!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de savunma belirsizliği! F.Bahçe'de savunma belirsizliği! 14:21
Marsilya - Le Havre maçı bilgileri Marsilya - Le Havre maçı bilgileri 14:15
Monaco - Lille maçı bilgileri Monaco - Lille maçı bilgileri 14:00
Paris Saint-Germain - Lyon maçı bilgileri Paris Saint-Germain - Lyon maçı bilgileri 13:47
Freiburg - Bayern Münih maçı bilgileri Freiburg - Bayern Münih maçı bilgileri 13:36
Hoffenheim - Bayer Leverkusen maçı bilgileri Hoffenheim - Bayer Leverkusen maçı bilgileri 13:24
Daha Eski
Udinese - Milan maçı bilgileri Udinese - Milan maçı bilgileri 13:12
Lecce-Juventus maçı bilgileri Lecce-Juventus maçı bilgileri 13:01
G.Saray'dan derbide Devler Ligi tarifesi! G.Saray'dan derbide Devler Ligi tarifesi! 12:53
İşte dev derbinin ilk 11'leri İşte dev derbinin ilk 11'leri 12:43
Inter - Fiorentina maçı bilgileri Inter - Fiorentina maçı bilgileri 12:28
Barcelona - Real Madrid maçı bilgileri Barcelona - Real Madrid maçı bilgileri 12:14