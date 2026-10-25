Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Devler Ligi tarifesi!
Lille karşılaşmasındaki performansıyla takdir toplayan Galatasaray'da gözler Fenerbahçe derbisine çevrildi. Okan Buruk, oyuncularından aynı temposunu ve enerjisini bu zorlu maçta da sürdürmelerini istedi. Sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak olan sarı-kırmızılılar, baştan sona yüksek pres ve yoğun bir oyun planıyla rakibini boğmayı hedefliyor. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2026 12:54
Cimbom'un Süper Lig'deki koşu ortalaması ise 99 km.
Buna rağmen lider olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, 99 km'nin Fenerbahçe derbisinde yetmeyeceğini düşünüyor.
AYNI OYUNU İSTİYORUM
Tecrübeli teknik adam futbolcularıyla dün yaptığı toplantıda, Lille maçındaki performansa dikkat çekti ve Fenerbahçe derbisinde de aynı oyunu sahada görmek istediğini söyledi.
Okan Buruk'un "Şampiyonlar Ligi'ndeki tempolu oyunu Fenerbahçe derbisinde de görmek istiyorum" dediği öğrenildi.
RAMS Park'ta oynanacak olan dev derbide sarı-kırmızılıların kozu, pres ve yüksek tempo olacak.
53 yaşındaki teknik adam, özellikle orta sahadaki isimlerden ve kanatta görev yapacak öğrencilerinden 90 dakika boyunca yüksek performans talep etti.
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