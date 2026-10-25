CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Galatasaray'da radikal karar! Derbide ilk 11'de olacak

Galatasaray'da radikal karar! Derbide ilk 11'de olacak

Sezonda ilk kez tam kadro sahne almaya hazırlanan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinin 11'ini büyük ölçüde netleştirdi. Lille maçının kadrosuna göre tek değişikliğe gitmesi beklenen tecrübeli çalıştırıcı, orta alandaki kozunu Lemina'dan yana kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2026 15:33
Galatasaray'da radikal karar! Derbide ilk 11'de olacak

Galatasaray, bu sezon resmi maçlarda ilk kez tam kadro olarak sahne almaya hazırlanıyor.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Galatasaray'da radikal karar! Derbide ilk 11'de olacak

Bu moral ve motivasyonla Fenerbahçe derbisine hazırlanan teknik direktör Okan Buruk, zorlu sınavın ilk 11 planını netleştirdi.

Galatasaray'da radikal karar! Derbide ilk 11'de olacak

Teknik heyetin, son olarak kazanılan Lille maçının kadrosuna kıyasla sahaya tek bir zorunlu veya taktiksel değişiklikle çıkması bekleniyor.

Galatasaray'da radikal karar! Derbide ilk 11'de olacak

Sarı-kırmızılılarda kaleyi koruyacak isim her zamanki gibi Uğurcan Çakır olacak ve forması garanti görünüyor.

Galatasaray'da radikal karar! Derbide ilk 11'de olacak

Defans hattında ise Sallai, Sanchez, Abdülkerim ve Jakobs dörtlüsü bozulmayarak yine aynı düzende görev yapacak.

Galatasaray'da radikal karar! Derbide ilk 11'de olacak

Orta saha kurgusunda Lucas Torreira'nın partneri konumundaki Sara'nın forması bu kez Lemina'ya devredilecek.

Galatasaray'da radikal karar! Derbide ilk 11'de olacak

Hücum hattının sağ kanadında Yunus Akgün, sol kanadında ise Barış Alper Yılmaz forma giyecek.

Galatasaray'da radikal karar! Derbide ilk 11'de olacak

Bu ikiliye 10 numaralı pozisyonda, son haftaların formda ve parlayan yıldızı Batrakov destek verecek.

Galatasaray'da radikal karar! Derbide ilk 11'de olacak

Takımın en ileri ucunda ise gol umudu olarak yine yıldız golcü Victor Osimhen görev yapacak.

Galatasaray'da radikal karar! Derbide ilk 11'de olacak

Sabah'ta yer alan haberde teknik direktör Okan Buruk'un, büyük maçlardaki tecrübesine ve fiziksel üstünlüğüne güvendiği Gabonlu orta saha Mario Lemina'yı özellikle tercih ettiği öngörülüyor.

F.Bahçe'den bedavaya gidecek!
F.Bahçe'de savunma belirsizliği!
DİĞER
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (9. hafta)
Başkan Erdoğan liderliğinde son zamanların en kritik kabinesi! Mekke-Bedir kalkanı... Libya'dan sonra Mısır mı?
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'dan derbide Devler Ligi tarifesi!
İstatistikleri olay oldu! Lukaku derbilerde...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray Çağdaş Faktoring 4'te 4 yaptı! G.Saray Çağdaş Faktoring 4'te 4 yaptı! 16:24
Rıza Kayaalp çeyrek finalde veda etti Rıza Kayaalp çeyrek finalde veda etti 16:16
Furkan Akar'dan tarihi başarı! Furkan Akar'dan tarihi başarı! 16:09
Pendikspor ile Kayserispor yenişemedi! Pendikspor ile Kayserispor yenişemedi! 16:02
Batman Petrolspor'dan muhteşem geri dönüş! Batman Petrolspor'dan muhteşem geri dönüş! 15:52
Konyaspor-G.Birliği | CANLI Konyaspor-G.Birliği | CANLI 15:36
Daha Eski
Buruk'tan radikal karar! İlk 11'de olacak Buruk'tan radikal karar! İlk 11'de olacak 15:33
Hull City - Brentford maçı bilgileri Hull City - Brentford maçı bilgileri 15:10
Liverpool - Brighton maçı bilgileri Liverpool - Brighton maçı bilgileri 15:00
El Clasico öncesi Courtois şoku! El Clasico öncesi Courtois şoku! 14:58
Manchester United-Bournemouth maçı bilgileri Manchester United-Bournemouth maçı bilgileri 14:51
Milli tenisçi Singapur'da şampiyon! Milli tenisçi Singapur'da şampiyon! 14:44