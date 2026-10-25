Galatasaray'da radikal karar! Derbide ilk 11'de olacak
Sezonda ilk kez tam kadro sahne almaya hazırlanan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinin 11'ini büyük ölçüde netleştirdi. Lille maçının kadrosuna göre tek değişikliğe gitmesi beklenen tecrübeli çalıştırıcı, orta alandaki kozunu Lemina'dan yana kullandı.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2026 15:33
Sarı-kırmızılılarda kaleyi koruyacak isim her zamanki gibi Uğurcan Çakır olacak ve forması garanti görünüyor.
Defans hattında ise Sallai, Sanchez, Abdülkerim ve Jakobs dörtlüsü bozulmayarak yine aynı düzende görev yapacak.
Orta saha kurgusunda Lucas Torreira'nın partneri konumundaki Sara'nın forması bu kez Lemina'ya devredilecek.
Hücum hattının sağ kanadında Yunus Akgün, sol kanadında ise Barış Alper Yılmaz forma giyecek.
Bu ikiliye 10 numaralı pozisyonda, son haftaların formda ve parlayan yıldızı Batrakov destek verecek.
Takımın en ileri ucunda ise gol umudu olarak yine yıldız golcü Victor Osimhen görev yapacak.
Sabah'ta yer alan haberde teknik direktör Okan Buruk'un, büyük maçlardaki tecrübesine ve fiziksel üstünlüğüne güvendiği Gabonlu orta saha Mario Lemina'yı özellikle tercih ettiği öngörülüyor.
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