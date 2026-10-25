Galatasaray'ın yıldızı Aleksey Batrakov, Rus basınına konuştu. Birbirinden önemli açıklamalarda bulunan genç futbolcu, şunları söyledi: "Genelde günler süren uzun kamplar olmuyor. Burada ailenle birlikte rahatça hazırlanıyorsun, rahatlayabiliyorsun, çok fazla düşünmeden, böylece yine kendini yormamış oluyorsun. Bu yüzden de bu açıdan gerçekten harika. Maç günü öğlen çalışma oluyor, hep birlikte öğle yemeği yiyoruz, sonra odanda dinleniyorsun. Antrenmandan geldim ve sürekli dar alan oyunları vardı. Alan kısıtlı, oyuncu sayısı fazla ve topa en fazla iki kez dokunabiliyorsun. Açıkçası ben bu çalışmalardan çok keyif alıyorum çünkü topla oynamayı seviyorum. Galatasaray çok büyük bir kulüp ve biz Galatasaray olarak her maçta sahaya kazanmak için çıkıyoruz. Rakip Barcelona mı yoksa ligde bir maç mı fark etmiyor! Barcelona'ya attığım golü hala yaşıyorum ama tabii ki eğer kazanmış olsaydık, her şey harika olurdu... "

DAHA ÇOK ÇALIŞMAM LAZIM

Batrakov: "Dikkat ettim; Rodri ve Pedri'nin baskı altında nasıl oynadıklarına baktım. Baskıdan nasıl sakin bir şekilde çıktıklarını, topu nasıl kontrol ettiklerini gördüm. Pedri'nin baskı altında sol ayağını, yani daha az kullandığı ayağını bile nasıl etkili kullandığını gördüm. Gerçekten inanılmaz bir seviyedeler. Tekrardan bireysel çalışmalara başladım."

ATMOSFERE ALIŞAMADIM

Aleksey Batrakov: "Stadyumdaki atmosfere hala tam olarak alışamadım. Buradaki tribünler inanılmaz. Takımdaki tüm arkadaşlarım çok samimi. Buraya gelmeden önce bu kadar önemli kulüplerde oynamış yıldızlar heralde benle pek konuşmaz sanıyordum ama ilk geldiğimde Torreira bana her konuda yardımcı olabileceğini söyledi. 'Gece olsa bile bana mesaj atabilirsin' dedi. Gerçekten takımdaki herkes böyle."

OSIMHEN HARİKA BİRİSİ

Batrakov: "Osimhen mükemmeliyetçi biri. Her anlamda üst düzey. İlk idmanımdı, kendi aramızda mini bir turnuva yaptık ve onun nasıl bir mükemmeliyetçi olduğunu, her zaman kazanmak istediğini anladım. Maç 2-2 bitti penaltılara kaldı. Osimhen, final penaltısını bana verdi, 'sen vuruyorsun' dedi. Penaltıyı attım ve benim sevincime katılmak için sahanın diğer ucundan bana koştu. Müthiş bir jestti. Osimhen harika birisi."

OSIMHEN VE TORREIRA'DAN JEST

Batrakov: "Osimhen her anlamda üst düzey. İlk idmanımda aramızda mini bir turnuva yaptık ve onun nasıl bir mükemmeliyetçi olduğunu, her zaman kazanmak istediğini anladım. Maç 2-2 bitti ve penaltılara kaldı. Osimhen, final penaltısını bana verdi. Penaltıyı attım ve sevincime katılmak için sahanın diğer ucundan bana koştu. Müthiş bir jestti. Osimhen harika birisi. Takımda tüm arkadaşlarım çok samimi. İlk geldiğim zaman Torreira bana her konuda yardımcı oldu."