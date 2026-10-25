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Fenerbahce’nin belalısı Sane

Geçen sezon oynanan Fenerbahçe derbilerinde 7.5 ve 8.4 reytingle maçın adamı seçilen Sane, yarın da görev alması halinde Aslan’ın en büyük kozlarından olacak

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2026 06:50
Fenerbahce’nin belalısı Sane

Galatasaray'ın süper starı Leroy Sane, sezona kötü başladı ve ağır eleştirilere maruz kaldı. Geçen sezona da iyi başlayamayan Alman oyuncu, büyük maçlarda farkını ortaya koymuştu. Özellikle Fenerbahçe derbilerinde sarı-kırmızılıların en iyi ismi olan Sane, Kadıköy'deki mücadelede golünü atmış ve 7.5 reytingle de maçın adamı olmuştu. Alman yıldız, Rams Park'taki derbide de sahanın en iyi ismiydi. Ortaya koyduğu performansla Archie Brown'un kabusu olan Sane, bu derbide de 8.4 reyting almış ve yine maçın adamı seçilmişti. İki Fenerbahçe derbisinde de sahanın en iyi ismi olan 30 yaşındaki futbolcu, yarınki maçta da bu sezonki kötü grafiğini pozitife çevirmek istiyor. Oyuncusunun Fenerbahçe derbilerindeki konsantrasyonunu da göz önüne alan teknik direktör Okan Buruk'un Alman yıldızı 11'de görevlendirmesi bekleniyor.

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