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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Derbi canavarı Leroy Sane! Galatasaray'ın en büyük kozu olacak

Derbi canavarı Leroy Sane! Galatasaray'ın en büyük kozu olacak

Galatasaray'da sezona beklentilerin altında başlayan Leroy Sane, formsuzluğunu arkasında bırakmak için kritik bir dönemece giriyor. Büyük maçlardaki performansıyla bilinen Alman yıldız, Fenerbahçe derbilerindeki etkileyici geçmişine güvenen teknik direktör Okan Buruk'un kozu olarak kritik karşılaşmada sahne alacak. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2026 09:47
Derbi canavarı Leroy Sane! Galatasaray'ın en büyük kozu olacak

Galatasaray'ın süper starı Leroy Sane, sezona kötü bir başlangıç yaparak oldukça ağır eleştirilere maruz kaldı.

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Derbi canavarı Leroy Sane! Galatasaray'ın en büyük kozu olacak

Alman oyuncu, benzer şekilde geçen sezona da iyi başlayamamış ancak kritik büyük maçlarda farkını ortaya koymayı başarmıştı.

Derbi canavarı Leroy Sane! Galatasaray'ın en büyük kozu olacak

Özellikle Fenerbahçe derbilerinde sarı-kırmızılı ekibin en etkili ve en iyi ismi olmayı başarmıştı.

Derbi canavarı Leroy Sane! Galatasaray'ın en büyük kozu olacak

Kadıköy'de oynanan mücadelede rakip fileleri havalandıran Sane, 7.5 reytingle maçın adamı seçilmişti.

Derbi canavarı Leroy Sane! Galatasaray'ın en büyük kozu olacak

Yıldız futbolcu, Rams Park'taki derbide de sahanın en iyisi olarak performansıyla göz doldurmuştu.

Derbi canavarı Leroy Sane! Galatasaray'ın en büyük kozu olacak

Bu derbide Archie Brown'a adeta kabus yaşatan Alman oyuncu, 8.4 reyting alarak yine maçın adamı unvanını almıştı.

Derbi canavarı Leroy Sane! Galatasaray'ın en büyük kozu olacak

Oynadığı iki Fenerbahçe derbisinde de sahanın en iyisi olmayı başaran 30 yaşındaki futbolcu, bu kez formsuzluğunu geride bırakmayı hedefliyor.

Derbi canavarı Leroy Sane! Galatasaray'ın en büyük kozu olacak

Tecrübeli oyuncu, yarınki karşılaşmada bu sezonki kötü grafik çizgisini tamamen pozitife çevirmek istiyor.

Derbi canavarı Leroy Sane! Galatasaray'ın en büyük kozu olacak

Teknik direktör Okan Buruk, Alman yıldızın bu tür kritik derbilerdeki üst düzey konsantrasyonunu yakından biliyor.

Derbi canavarı Leroy Sane! Galatasaray'ın en büyük kozu olacak

Bu doğrultuda Okan Buruk'un, Sane'yi yarınki önemli mücadelede ilk 11'de sahaya sürmesi bekleniyor.

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