Derbi canavarı Leroy Sane! Galatasaray'ın en büyük kozu olacak
Galatasaray'da sezona beklentilerin altında başlayan Leroy Sane, formsuzluğunu arkasında bırakmak için kritik bir dönemece giriyor. Büyük maçlardaki performansıyla bilinen Alman yıldız, Fenerbahçe derbilerindeki etkileyici geçmişine güvenen teknik direktör Okan Buruk'un kozu olarak kritik karşılaşmada sahne alacak. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2026 09:47
Kadıköy'de oynanan mücadelede rakip fileleri havalandıran Sane, 7.5 reytingle maçın adamı seçilmişti.
Yıldız futbolcu, Rams Park'taki derbide de sahanın en iyisi olarak performansıyla göz doldurmuştu.
Bu derbide Archie Brown'a adeta kabus yaşatan Alman oyuncu, 8.4 reyting alarak yine maçın adamı unvanını almıştı.
Oynadığı iki Fenerbahçe derbisinde de sahanın en iyisi olmayı başaran 30 yaşındaki futbolcu, bu kez formsuzluğunu geride bırakmayı hedefliyor.
Tecrübeli oyuncu, yarınki karşılaşmada bu sezonki kötü grafik çizgisini tamamen pozitife çevirmek istiyor.
Teknik direktör Okan Buruk, Alman yıldızın bu tür kritik derbilerdeki üst düzey konsantrasyonunu yakından biliyor.
Bu doğrultuda Okan Buruk'un, Sane'yi yarınki önemli mücadelede ilk 11'de sahaya sürmesi bekleniyor.
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