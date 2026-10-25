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Anasayfa Galatasaray Barış yarın netleşecek

Barış yarın netleşecek

Şampiyonlar Ligi'ndeki Lille maçında aldığı darbeler sonrasında ağrıları artan Barış Alper Yılmaz'ın Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyor. Sağlık heyeti milli futbolcuyu maça yetiştirmek için hummalı bir çalışma içine girdi. Teknik direktör Okan Buruk, Barış Alper konusundaki kararını maç günü verecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2026 06:50
Barış yarın netleşecek

Şampiyonlar Ligi'ndeki Lille maçında aldığı darbeler sonrasında ağrıları artan Barış Alper Yılmaz'ın Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyor. Sağlık heyeti milli futbolcuyu maça yetiştirmek için hummalı bir çalışma içine girdi. Teknik direktör Okan Buruk, Barış Alper konusundaki kararını maç günü verecek.

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