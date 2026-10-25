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Anasayfa Galatasaray Aslan'ın kozu yüksek tempo

Aslan'ın kozu yüksek tempo

Şampiyonlar Ligi’nde maç başına 114 km koşan Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, aynı koşu mesafesini derbide de öğrencilerinden istedi. RAMS Park’ta Aslan’ın kozu pres ve yüksek tempo olacak

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2026 06:50
Aslan'ın kozu yüksek tempo

Şampiyonlar Ligi'nde Fransız ekibi Lille'i deplasmanda 4-2'yle geçen Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesinde moraller yerine geldi. Sarı-kırmızılıların aldığı skordan çok sahaya koyduğu oyun otoriteler tarafından büyük beğeni kazandı. Lille karşısında 117 km mesafe kat eden Galatasaray, Devler Arenası'nda ise üç maçta ortalama 114 kilometre koştu. Cimbom'un Süper Lig'deki koşu ortalaması ise 99 km. Buna rağmen lider olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, 99 km'nin Fenerbahçe derbisinde yetmeyeceğini düşünüyor.

AYNI OYUNU İSTİYORUM

Tecrübeli teknik adam futbolcularıyla dün yaptığı toplantıda, Lille maçındaki performansa dikkat çekti ve Fenerbahçe derbisinde de aynı oyunu sahada görmek istediğini söyledi. Okan Buruk'un "Şampiyonlar Ligi'ndeki tempolu oyunu Fenerbahçe derbisinde de görmek istiyorum" dediği öğrenildi. RAMS Park'ta yarın oynanacak olan dev derbide sarı-kırmızılıların kozu, pres ve yüksek tempo olacak. 53 yaşındaki teknik adam, özellikle orta sahadaki isimlerden ve kanatta görev yapacak öğrencilerinden 90 dakika boyunca yüksek performans talep etti.

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