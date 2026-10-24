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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Yunus Akgün'den Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi flaş açıklama!

Yunus Akgün'den Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi flaş açıklama!

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, dev derbide sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sarı-kırmızılıların milli futbolcusu Yunus Akgün, pazartesi günü oynanacak kritik karşılaşma öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2026 21:09 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2026 21:10
Yunus Akgün'den Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi flaş açıklama!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftası dev bir derbiye sahne olacak.

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Yunus Akgün'den Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi flaş açıklama!

İki ezeli rakip Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak.

Yunus Akgün'den Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi flaş açıklama!

26 Ekim Pazartesi günü oynanacak mücadele saat 21.30'da başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Yunus Akgün'den Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi flaş açıklama!

Kritik mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak.

Yunus Akgün'den Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi flaş açıklama!

Mücadele öncesi 19 puanda bulunan Galatasaray, maç eksiğiyle 2. sırada bulunuyor. 16 puanlı Fenerbahçe ise 3. sırada yer alıyor.

Yunus Akgün'den Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi flaş açıklama!

Sarı-kırmızılılarda Yunus Akgün, dev maç öncesi flaş açıklamalarda bulundu.

Yunus Akgün'den Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi flaş açıklama!

beIN SPORTS'A konuşan milli futbolcunun açıklamaları şu şekilde:


Yunus Akgün'den Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi flaş açıklama!

"GALATASARAY'IN HEDEFİ HER ZAMAN ŞAMPİYONLUKTUR"

"Galatasaray'ın her zaman hedefi şampiyonluktur. Bu bir baskı oluşturmuyor, bu bir sorumluluk. 4 yıl üst üste şampiyonluk... Büyük bir tarih yazıyoruz. Şimdi önümüzde büyük bir fırsat var: 5 yıl üst üste şampiyon"

Yunus Akgün'den Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi flaş açıklama!

"DERBİYİ KAZANMAK İSTİYORUZ"

"Galatasaray-Fenerbahçe derbileri Türkiye'de ve Avrupa'da çok takip ediliyor, merakla bekleniyor. Çok ateşli derbiler çünkü. Çok güzel bir atmosfer olacak. İki takımın da Şampiyonlar Ligi'nde olması ülkemiz adına çok önemli ve değerli. İki takım da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyor. İnşallah derbiyi kazanıp, camiamıza ve taraftarımıza 3 puan hediye etmek istiyoruz."

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