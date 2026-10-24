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Seferberlik zamanı

G.Saray’da sakatlıkları bulunan Rafael Leao ve Barış Alper Yılmaz’ın F.Bahçe derbisine yetiştirilmesi için yoğun mesai harcanıyor. İki ismin oynayıp oynayamayacakları hafta sonunda kesinlik kazanacak

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2026 06:50
Seferberlik zamanı

Son yıllarda sakatlıklardan yana canı çok yanan G.Saray, Süper Lig'de 8 hafta geride kalırken henüz hiçbir mücadeleye tam kadro bir şekilde çıkamadı. Torreira ve Ugochukwu'nun kart cezaları sona erdi. Tam Singo da artık iyileşirken bu kez Rafael Leao sakatlandı ve Lille deplasmanında Barış Alper Yılmaz'dan da kötü haber geldi. Bir süredir tedavisi devam eden Portekizli oyuncunun yanına milli futbolcu Barış Alper de eklenince sağlık ekibinin yoğun mesaisi de hemen başladı.

LEROY SANE HAZIRLANIYOR

Leao ve Barış Alper dışında eksiği bulunmayan sarıkırmızılı takımda Singo ise 90 dakika forma giyebilecek düzeyde değil. İki kanat oyuncusunun Fenerbahçe derbisinde forma giyip giyemeyecekleri bu hafta sonunda gerçekleşecek antrenmanların ardından belli olacak. Sağlık ekibi Leao ve Barış Alper'in üzerine titrerken, derbiye yetişmeleri için adeta seferberlik ilan edilmiş durumda. Bu iki futbolcudan en az birisinin derbide forma giymesi bekleniyor. Aksi halde Leroy Sane sahaya ilk 11'de çıkacak.

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