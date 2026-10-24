Okan Buruk Fenerbahçe derbisi şifresini belirledi! İlk 30 dakika...
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Kritik derbi öncesi hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, zorlu mücadelede uygulayacağı oyun planını netleştirdi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2026 06:50
Aslan ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde yer alıyor.
Öte yandan Galatasaray'da, Fenerbahçe derbisinin taktik hazırlıkları başladı.
Takvim'in haberine göre, teknik direktör Okan Buruk'un derbi planı da netleşmeye başladı.
Sarı-Kırmızılılar, ezeli rakibine karşı Lille deplasmanındaki gibi yoğun bir ön alan baskısıyla mücadeleye başlamayı hedefliyor.
Okan Buruk, ilk 30 dakikada bulacağı gollerle maçın kontrolünü eline almak istiyor.
Bu doğrultuda oyuncularından karşılaşmanın ilk düdüğüyle birlikte rakip savunmaya baskı yapmalarını bekliyor.
Topu rakip sahada kazanarak hızlı hücumlarla sonuca gitmeyi planlayan Galatasaray, erken bulacağı gollerle Fenerbahçe'nin oyun düzenini bozmayı amaçlıyor.
HEDEF GOLÜ ERKEN BULMAK!
Sarı-Kırmızılı teknik heyet, derbinin başlangıç bölümünü en iyi şekilde değerlendirmek istiyor.
Özellikle ön alan baskısıyla rakibini hataya zorlamayı planlayan Cimbom, taraftarının desteğini de arkasına alarak mücadeleye hızlı bir giriş yapmayı hedefliyor.
Okan Buruk'un öğrencileri, ilk yarım saatte kuracağı baskıyla derbide avantajı yakalamaya çalışacak.
Cimbom, bu planla hem rakibinin oyun kurmasını engellemeyi hem de erken golle tribünlerin coşkusunu artırmayı amaçlıyor.
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