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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Okan Buruk Fenerbahçe derbisi şifresini belirledi! İlk 30 dakika...

Okan Buruk Fenerbahçe derbisi şifresini belirledi! İlk 30 dakika...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Kritik derbi öncesi hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, zorlu mücadelede uygulayacağı oyun planını netleştirdi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2026 06:50
Okan Buruk Fenerbahçe derbisi şifresini belirledi! İlk 30 dakika...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

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Okan Buruk Fenerbahçe derbisi şifresini belirledi! İlk 30 dakika...

26 Ekim Pazartesi günü oynanacak olan dev derbi saat 21.30'da başlayacak.

Okan Buruk Fenerbahçe derbisi şifresini belirledi! İlk 30 dakika...

Cimbom 8 hafta sonunda 19 puan topladı ve Süper Lig'de liderlik koltuğunda yer alıyor.

Okan Buruk Fenerbahçe derbisi şifresini belirledi! İlk 30 dakika...

Aslan ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde yer alıyor.

Okan Buruk Fenerbahçe derbisi şifresini belirledi! İlk 30 dakika...

Öte yandan Galatasaray'da, Fenerbahçe derbisinin taktik hazırlıkları başladı.

Okan Buruk Fenerbahçe derbisi şifresini belirledi! İlk 30 dakika...

Takvim'in haberine göre, teknik direktör Okan Buruk'un derbi planı da netleşmeye başladı.

Okan Buruk Fenerbahçe derbisi şifresini belirledi! İlk 30 dakika...

Sarı-Kırmızılılar, ezeli rakibine karşı Lille deplasmanındaki gibi yoğun bir ön alan baskısıyla mücadeleye başlamayı hedefliyor.

Okan Buruk Fenerbahçe derbisi şifresini belirledi! İlk 30 dakika...

Okan Buruk, ilk 30 dakikada bulacağı gollerle maçın kontrolünü eline almak istiyor.

Okan Buruk Fenerbahçe derbisi şifresini belirledi! İlk 30 dakika...

Bu doğrultuda oyuncularından karşılaşmanın ilk düdüğüyle birlikte rakip savunmaya baskı yapmalarını bekliyor.

Okan Buruk Fenerbahçe derbisi şifresini belirledi! İlk 30 dakika...

Topu rakip sahada kazanarak hızlı hücumlarla sonuca gitmeyi planlayan Galatasaray, erken bulacağı gollerle Fenerbahçe'nin oyun düzenini bozmayı amaçlıyor.

Okan Buruk Fenerbahçe derbisi şifresini belirledi! İlk 30 dakika...

HEDEF GOLÜ ERKEN BULMAK!

Sarı-Kırmızılı teknik heyet, derbinin başlangıç bölümünü en iyi şekilde değerlendirmek istiyor.

Okan Buruk Fenerbahçe derbisi şifresini belirledi! İlk 30 dakika...

Özellikle ön alan baskısıyla rakibini hataya zorlamayı planlayan Cimbom, taraftarının desteğini de arkasına alarak mücadeleye hızlı bir giriş yapmayı hedefliyor.

Okan Buruk Fenerbahçe derbisi şifresini belirledi! İlk 30 dakika...

Okan Buruk'un öğrencileri, ilk yarım saatte kuracağı baskıyla derbide avantajı yakalamaya çalışacak.

Okan Buruk Fenerbahçe derbisi şifresini belirledi! İlk 30 dakika...

Cimbom, bu planla hem rakibinin oyun kurmasını engellemeyi hem de erken golle tribünlerin coşkusunu artırmayı amaçlıyor.

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