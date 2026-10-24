Leao devreye girdi, Bruno Fernandes gemileri yaktı! İşte transferdeki kritik detay
Galatasaray'ın Portekizli yıldızı duyduğu ilgi bitmiyor. Sezon sonunda İngiliz ekibi Manchester United'dan ayrılmaya hazırlanan 32 yaşındaki Bruno Fernandes için sarı-kırmızılı yönetim pusuda bekliyor. Ocak ayında ilk görüşme gerçekleşecek.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2026 06:50
Manchester United'ın ligde 13. sırada kalması ve Devler Ligi'nde sadece 3 puan toplayabilmesi nedeniyle Fernandes, zirve yarışı veren ve Şampiyonlar Ligi hedefi olan bir takıma gitmek istiyor
Ocak ayında ilk resmi teması kuracak olan Galatasaray yönetimi, transferi ara transfer döneminde ya da sezon sonunda serbest statüde bitirmeyi hedefliyor.
Transferdeki en büyük kozlardan biri ise Rafael Leao oldu; Portekizli yıldız milli takımdan yakın arkadaşı Fernandes'i Galatasaray'a getirmek için bizzat devrede.
Saha içinde Osimhen ve Bruno Fernandes ile muazzam bir hücum hattı kuracaklarını düşünen Leao, vatandaşı ile sürekli iletişim halinde kalarak ikna turları düzenliyor.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Portekizli yıldız için bonservis engeli kalkarsa, sarı-kırmızılı yönetim oyuncunun mevcut 19.5 milyon euro'luk maaşını bonuslarla karşılamayı taahhüt etti.
Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 21 asist yaparak lig tarihinin bir sezonda en çok asist yapan oyuncusu rekorunu kıran Fernandes, kalitesini bir kez daha kanıtlamıştı.
Bu sezon Kırmızı Şeytanlar'ın çalkantılı performansına rağmen 7 karşılaşmada 3 gol atıp 1 asist yapan yıldız futbolcu, sarı-kırmızılıların yeni hücum lideri olmaya aday.
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