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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Leao devreye girdi, Bruno Fernandes gemileri yaktı! İşte transferdeki kritik detay

Leao devreye girdi, Bruno Fernandes gemileri yaktı! İşte transferdeki kritik detay

Galatasaray'ın Portekizli yıldızı duyduğu ilgi bitmiyor. Sezon sonunda İngiliz ekibi Manchester United'dan ayrılmaya hazırlanan 32 yaşındaki Bruno Fernandes için sarı-kırmızılı yönetim pusuda bekliyor. Ocak ayında ilk görüşme gerçekleşecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2026 06:50
Leao devreye girdi, Bruno Fernandes gemileri yaktı!

Süper Lig'de zirvedeki yerini koruyan ve Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24 arasına adını yazdıran Galatasaray, hedefleri doğrultusunda dünya çapında bir ismi gündemine aldı.

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Leao devreye girdi, Bruno Fernandes gemileri yaktı!

Sarı-kırmızılı yönetim, geçtiğimiz sezondan bu yana listede bulunan ancak yüksek maliyeti nedeniyle ertelenen Bruno Fernandes transferinde yeniden harekete geçiyor.

Leao devreye girdi, Bruno Fernandes gemileri yaktı!

Team Talk'un geçtiği habere göre Manchester United'da mutlu olmayan 32 yaşındaki Portekizli süper yıldız, İngiliz ekibinden ayrılma kararı aldı.

Leao devreye girdi, Bruno Fernandes gemileri yaktı!

Manchester United'ın ligde 13. sırada kalması ve Devler Ligi'nde sadece 3 puan toplayabilmesi nedeniyle Fernandes, zirve yarışı veren ve Şampiyonlar Ligi hedefi olan bir takıma gitmek istiyor

Leao devreye girdi, Bruno Fernandes gemileri yaktı!

Ocak ayında ilk resmi teması kuracak olan Galatasaray yönetimi, transferi ara transfer döneminde ya da sezon sonunda serbest statüde bitirmeyi hedefliyor.

Leao devreye girdi, Bruno Fernandes gemileri yaktı!

Transferdeki en büyük kozlardan biri ise Rafael Leao oldu; Portekizli yıldız milli takımdan yakın arkadaşı Fernandes'i Galatasaray'a getirmek için bizzat devrede.

Leao devreye girdi, Bruno Fernandes gemileri yaktı!

Saha içinde Osimhen ve Bruno Fernandes ile muazzam bir hücum hattı kuracaklarını düşünen Leao, vatandaşı ile sürekli iletişim halinde kalarak ikna turları düzenliyor.

Leao devreye girdi, Bruno Fernandes gemileri yaktı!

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Portekizli yıldız için bonservis engeli kalkarsa, sarı-kırmızılı yönetim oyuncunun mevcut 19.5 milyon euro'luk maaşını bonuslarla karşılamayı taahhüt etti.

Leao devreye girdi, Bruno Fernandes gemileri yaktı!

Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 21 asist yaparak lig tarihinin bir sezonda en çok asist yapan oyuncusu rekorunu kıran Fernandes, kalitesini bir kez daha kanıtlamıştı.

Leao devreye girdi, Bruno Fernandes gemileri yaktı!

Bu sezon Kırmızı Şeytanlar'ın çalkantılı performansına rağmen 7 karşılaşmada 3 gol atıp 1 asist yapan yıldız futbolcu, sarı-kırmızılıların yeni hücum lideri olmaya aday.

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