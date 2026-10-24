Leao devreye girdi, Bruno Fernandes gemileri yaktı! İşte transferdeki kritik detay

Saha içinde Osimhen ve Bruno Fernandes ile muazzam bir hücum hattı kuracaklarını düşünen Leao, vatandaşı ile sürekli iletişim halinde kalarak ikna turları düzenliyor.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Portekizli yıldız için bonservis engeli kalkarsa, sarı-kırmızılı yönetim oyuncunun mevcut 19.5 milyon euro'luk maaşını bonuslarla karşılamayı taahhüt etti.