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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Galatasaray'da zamana karşı yarış! Barış Alper ve Rafael Leao...

Galatasaray'da zamana karşı yarış! Barış Alper ve Rafael Leao...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Barış Alper Yılmaz ve Rafael Leao için adeta seferberlik ilan edildi. İki yıldızdan en az birinin derbide hazır olması bekleniyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2026 13:46
Galatasaray'da zamana karşı yarış! Barış Alper ve Rafael Leao...

Son yıllarda sakatlıklardan yana canı çok yanan Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 8 hafta geride kalırken henüz hiçbir mücadeleye tam kadro bir şekilde çıkamadı.

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Galatasaray'da zamana karşı yarış! Barış Alper ve Rafael Leao...

Sarı-kırmızılılarda Lucas Torreira ve Lesley Ugochukwu'nun kart cezaları sona erdi.

Galatasaray'da zamana karşı yarış! Barış Alper ve Rafael Leao...

Tam Wilfried Singo da artık iyileşirken bu kez Rafael Leao sakatlandı ve Lille deplasmanında Barış Alper Yılmaz'dan da kötü haber geldi.

Galatasaray'da zamana karşı yarış! Barış Alper ve Rafael Leao...

Bir süredir tedavisi devam eden Portekizli oyuncunun yanına milli futbolcu Barış Alper de eklenince sağlık ekibinin yoğun mesaisi de hemen başladı.

Galatasaray'da zamana karşı yarış! Barış Alper ve Rafael Leao...

LEROY SANE HAZIRLANIYOR

Leao ve Barış Alper dışında eksiği bulunmayan sarı-kırmızılı takımda Singo ise 90 dakika forma giyebilecek düzeyde değil.

Galatasaray'da zamana karşı yarış! Barış Alper ve Rafael Leao...

İki kanat oyuncusunun Fenerbahçe derbisinde forma giyip giyemeyecekleri bu hafta sonunda gerçekleşecek antrenmanların ardından belli olacak.

Galatasaray'da zamana karşı yarış! Barış Alper ve Rafael Leao...

Sağlık ekibi Leao ve Barış Alper'in üzerine titrerken, derbiye yetişmeleri için adeta seferberlik ilan edilmiş durumda.

Galatasaray'da zamana karşı yarış! Barış Alper ve Rafael Leao...

Bu iki futbolcudan en az birisinin Fenerbahçe'ye karşı oynanacak dev karşılaşmada forma giymesi bekleniyor.

Galatasaray'da zamana karşı yarış! Barış Alper ve Rafael Leao...

Aksi halde RAMS Park'taki kritik mücadelede Leroy Sane sahaya ilk 11'de çıkacak.

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