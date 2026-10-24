Son yıllarda sakatlıklardan yana canı çok yanan Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 8 hafta geride kalırken henüz hiçbir mücadeleye tam kadro bir şekilde çıkamadı.

Tam Wilfried Singo da artık iyileşirken bu kez Rafael Leao sakatlandı ve Lille deplasmanında Barış Alper Yılmaz'dan da kötü haber geldi.