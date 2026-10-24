Galatasaray'da zamana karşı yarış! Barış Alper ve Rafael Leao...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Barış Alper Yılmaz ve Rafael Leao için adeta seferberlik ilan edildi. İki yıldızdan en az birinin derbide hazır olması bekleniyor. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2026 13:46
Bir süredir tedavisi devam eden Portekizli oyuncunun yanına milli futbolcu Barış Alper de eklenince sağlık ekibinin yoğun mesaisi de hemen başladı.
LEROY SANE HAZIRLANIYOR
Leao ve Barış Alper dışında eksiği bulunmayan sarı-kırmızılı takımda Singo ise 90 dakika forma giyebilecek düzeyde değil.
İki kanat oyuncusunun Fenerbahçe derbisinde forma giyip giyemeyecekleri bu hafta sonunda gerçekleşecek antrenmanların ardından belli olacak.
Sağlık ekibi Leao ve Barış Alper'in üzerine titrerken, derbiye yetişmeleri için adeta seferberlik ilan edilmiş durumda.
Bu iki futbolcudan en az birisinin Fenerbahçe'ye karşı oynanacak dev karşılaşmada forma giymesi bekleniyor.
Aksi halde RAMS Park'taki kritik mücadelede Leroy Sane sahaya ilk 11'de çıkacak.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.