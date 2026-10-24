Galatasaray yönetiminden derbi öncesi dev prim kararı!
Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe derbisi öncesi galibiyet primini belirleyerek futbolculara ekstra motivasyon sağlayacak. Sarı-kırmızılılar, kritik mücadeleyi kazanarak hem seriyi sürdürmek hem de puan farkını açmak istiyor. İşte yönetimin futbolculara ödeyeceği rakam...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2026 06:50
eknik direktör Okan Buruk yönetiminde Kemerburgaz Tesisleri'nde çalışan sarı-kırmızılılar, derbiye hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılı oyuncular pas ve şut çalışmasının ardından çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.
YÖNETİMDEN DERBİYE ÖZEL PRİM
Teknik heyet ve oyuncular tamamen derbiye konsantre olurken, yönetimden de önemli bir adım geldi.
Başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri, derbinin primini belirledi.
Rams Park'ta oynanacak olan kritik mücadeleyi kazanması halinde oyunculara toplamda 2 milyon euro'luk prim dağıtılacağı açıklandı.
Futbolcuların son iki resmi karşılaşmayı da kazandığını hesaba katan yönetim, bu nedenle primi 2 milyon euro olarak belirledi.
Sarı-kırmızılılar pazartesi günü kazanması halinde ezeli rakibi ile arasındaki puan farkını da 6'ya yükselterek çok önemli bir avantajın sahibi olacak.
Yönetim, futbolcu, taraftar tamamen derbi zaferine odaklandı.
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