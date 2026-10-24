CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Galatasaray yönetiminden derbi öncesi dev prim kararı!

Galatasaray yönetiminden derbi öncesi dev prim kararı!

Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe derbisi öncesi galibiyet primini belirleyerek futbolculara ekstra motivasyon sağlayacak. Sarı-kırmızılılar, kritik mücadeleyi kazanarak hem seriyi sürdürmek hem de puan farkını açmak istiyor. İşte yönetimin futbolculara ödeyeceği rakam...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2026 06:50
Galatasaray yönetiminden derbi öncesi dev prim kararı!

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonki ilk galibiyetini elde eden G.Saray, şimdi de gözünü pazartesi günü F.Bahçe ile oynanacak olan derbiye çevirdi.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Galatasaray yönetiminden derbi öncesi dev prim kararı!

Oynadığı son 2 resmi karşılaşmada Kasımpaşa ve Lille'i mağlup eden sarı-kırmızılılar, ezeli rakibini de devirerek üçleme yapmak istiyor.

Galatasaray yönetiminden derbi öncesi dev prim kararı!

Derbi hazırlıkları sürüyor

Galatasaray'da zorlu F.Bahçe derbisinin hazırlıkları sürüyor.

Galatasaray yönetiminden derbi öncesi dev prim kararı!

eknik direktör Okan Buruk yönetiminde Kemerburgaz Tesisleri'nde çalışan sarı-kırmızılılar, derbiye hazırlanıyor.

Galatasaray yönetiminden derbi öncesi dev prim kararı!

Sarı-kırmızılı oyuncular pas ve şut çalışmasının ardından çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.

Galatasaray yönetiminden derbi öncesi dev prim kararı!

YÖNETİMDEN DERBİYE ÖZEL PRİM

Teknik heyet ve oyuncular tamamen derbiye konsantre olurken, yönetimden de önemli bir adım geldi.

Galatasaray yönetiminden derbi öncesi dev prim kararı!

Başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri, derbinin primini belirledi.

Galatasaray yönetiminden derbi öncesi dev prim kararı!

Rams Park'ta oynanacak olan kritik mücadeleyi kazanması halinde oyunculara toplamda 2 milyon euro'luk prim dağıtılacağı açıklandı.

Galatasaray yönetiminden derbi öncesi dev prim kararı!

Futbolcuların son iki resmi karşılaşmayı da kazandığını hesaba katan yönetim, bu nedenle primi 2 milyon euro olarak belirledi.

Galatasaray yönetiminden derbi öncesi dev prim kararı!

Sarı-kırmızılılar pazartesi günü kazanması halinde ezeli rakibi ile arasındaki puan farkını da 6'ya yükselterek çok önemli bir avantajın sahibi olacak.

Galatasaray yönetiminden derbi öncesi dev prim kararı!

Yönetim, futbolcu, taraftar tamamen derbi zaferine odaklandı.

G.Saray ve Beşiktaş aynı yıldızın peşinde!
G.Saray'da Fernandes ısrarı sürüyor!
DİĞER
Türkiye'de bunları yiyen yiyene! Görenlerin çoğu denemeye cesaret edemiyor
Berat Albayrak'ın hedef alınmasının perde arkası: Hedef Erdoğan'ı yalnızlaştırmak!
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçeli yıldıza yakın takip! G.Saray derbisinde...
Okan Buruk derbi şifresini belirledi! İlk 30 dakika...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Eyüpspor-Kasımpaşa maçı ne zaman? Eyüpspor-Kasımpaşa maçı ne zaman? 10:42
Atletico Madrid-Deportivo maçı ne zaman? Atletico Madrid-Deportivo maçı ne zaman? 10:20
Valencia-Villarreal maçı ne zaman? Valencia-Villarreal maçı ne zaman? 10:11
Borussia Dortmund-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Borussia Dortmund-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? 09:59
Lazio-Parma maçı ne zaman? Lazio-Parma maçı ne zaman? 09:40
Napoli-Roma maçı ne zaman? Napoli-Roma maçı ne zaman? 09:29
Daha Eski
Mainz-Werder Bremen hangi kanalda? Mainz-Werder Bremen hangi kanalda? 09:10
Chelsea-Tottenham maçı hangi kanalda? Chelsea-Tottenham maçı hangi kanalda? 08:39
Coventry-Fulham maçı hangi kanalda? Coventry-Fulham maçı hangi kanalda? 08:32
Arsenal-Everton maçı hangi kanalda? Arsenal-Everton maçı hangi kanalda? 08:25
Aston Villa-Man. City maçı hangi kanalda? Aston Villa-Man. City maçı hangi kanalda? 08:19
Sarıyer-Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda? Sarıyer-Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda? 08:11