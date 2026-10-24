Rams Park'ta oynanacak olan kritik mücadeleyi kazanması halinde oyunculara toplamda 2 milyon euro'luk prim dağıtılacağı açıklandı.

Futbolcuların son iki resmi karşılaşmayı da kazandığını hesaba katan yönetim, bu nedenle primi 2 milyon euro olarak belirledi.