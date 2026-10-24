Batrakov'dan Osimhen'e övgü dolu sözler! "Harika bir jestti"

Osimhen'in kendisine yaptığı büyük jesti anlatan Batrakov, "Final penaltısını bana verdi, durum 2-2'ydi ve topu verip 'Al sen vur' dedi. Ben golü attım ve sırf benimle sevinmek için sahanın ta diğer ucundan bana doğru koştu. Harika bir jestti. O, harika biri" diyerek hayranlığını belirtti.

Takım otobüsündeki ilk gününü de esprili bir dille aktaran genç oyuncu, "İlk maçıma gidecektim, otobüse bindim ve nereye oturabileceğimi sordum. Birisi bana, 'Biraz bekle, herkes yerine geçsin' dedi" ifadelerini kullandı.