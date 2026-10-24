Batrakov'dan Osimhen'e övgü dolu sözler! "Harika bir jestti"
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Lokomotiv Moskova'dan kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov, Fedor Smolov'un YouTube kanalına konuk oldu. Sarı-kırmızılı takımdaki uyum sürecini anlatan genç futbolcu, Lucas Torreira'nın kendisine gösterdiği yakınlığı ve Victor Osimhen ile yaşadığı otobüs anısını paylaştı.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2026 18:51 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2026 18:55
Takımdaki ilk anlarından bahseden genç yıldız, "Geldiğim zaman Torreira hemen yanıma geldi. 'Beni gece geç saatte bile olsa ara' dedi. Tüm takım bu şekilde" ifadelerini kullandı.
Stadyumdaki atmosferden de övgüyle bahseden Batrakov, "Stadyumdaki atmosfere hala tam olarak alışamadım. Buradaki tribünler inanılmaz. Genel olarak günlük yaşantıda, takımda, soyunma odasında her şey çok yolunda gidiyor" şeklinde konuştu.
Victor Osimhen ile ilgili bir anısını paylaşan Batrakov, Nijeryalı golcünün hırsına dikkat çekerek, "Kendi aramızda mini bir turnuva yaptık ve onun nasıl bir maksimalist olduğunu, her zaman kazanmak istediğini o an anladım" dedi.
Osimhen'in kendisine yaptığı büyük jesti anlatan Batrakov, "Final penaltısını bana verdi, durum 2-2'ydi ve topu verip 'Al sen vur' dedi. Ben golü attım ve sırf benimle sevinmek için sahanın ta diğer ucundan bana doğru koştu. Harika bir jestti. O, harika biri" diyerek hayranlığını belirtti.
Takım otobüsündeki ilk gününü de esprili bir dille aktaran genç oyuncu, "İlk maçıma gidecektim, otobüse bindim ve nereye oturabileceğimi sordum. Birisi bana, 'Biraz bekle, herkes yerine geçsin' dedi" ifadelerini kullandı.
Otobüsteki oturma düzenini anlatan Batrakov, "Sonra Osimhen otobüse bindi; sol tarafta ayaklarınızı bile uzatabileceğiniz o VIP koltuk ona aitti. Oturdu ve bana 'Gel benimle otur' dedi. Ben de geçip oturdum ve ona 'Teşekkür ederim' dedim. O da gülerek 'Endişelenme' dedi" şeklinde konuştu.
Barcelona'ya attığı gole de değinen yetenekli orta saha, "Barcelona'ya attığım golü hala yaşıyorum ama tabii ki eğer kazanmış olsaydık, her şey harika olurdu... Galatasaray büyük bir kulüp ve biz Galatasaray olarak her maçta sahaya kazanmak için çıkıyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.
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