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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Batrakov'dan Osimhen'e övgü dolu sözler! 'Harika bir jestti'

Batrakov'dan Osimhen'e övgü dolu sözler! "Harika bir jestti"

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Lokomotiv Moskova'dan kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov, Fedor Smolov'un YouTube kanalına konuk oldu. Sarı-kırmızılı takımdaki uyum sürecini anlatan genç futbolcu, Lucas Torreira'nın kendisine gösterdiği yakınlığı ve Victor Osimhen ile yaşadığı otobüs anısını paylaştı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2026 18:51 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2026 18:55
Batrakov'dan flaş Osimhen itirafı! "Harika bir jestti"

Galatasaray'ın bu sezonki transferlerinden Aleksey Batrakov, Fedor Smolov'un YouTube kanalına konuk olarak sarı-kırmızılı takıma dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Batrakov'dan flaş Osimhen itirafı! "Harika bir jestti"

21 yaşındaki genç futbolcu, kulübe transfer sürecini ve takım içindeki harika iletişimi şu sözlerle anlattı: "Galatasaray'a gelmeden önce benimle kimsenin özel olarak bu kadar konuşacağını beklemiyordum."

Batrakov'dan flaş Osimhen itirafı! "Harika bir jestti"

Dünyaca ünlü isimlerin arasında yer almasına rağmen büyük bir misafirperverlik gördüğünü belirten Batrakov, "Sonuçta Lokomotiv'den geliyorum; Arsenal, Napoli ve Milan'da oynamış yıldızlar var" dedi.

Batrakov'dan flaş Osimhen itirafı! "Harika bir jestti"

Takımdaki ilk anlarından bahseden genç yıldız, "Geldiğim zaman Torreira hemen yanıma geldi. 'Beni gece geç saatte bile olsa ara' dedi. Tüm takım bu şekilde" ifadelerini kullandı.

Batrakov'dan flaş Osimhen itirafı! "Harika bir jestti"

Stadyumdaki atmosferden de övgüyle bahseden Batrakov, "Stadyumdaki atmosfere hala tam olarak alışamadım. Buradaki tribünler inanılmaz. Genel olarak günlük yaşantıda, takımda, soyunma odasında her şey çok yolunda gidiyor" şeklinde konuştu.

Batrakov'dan flaş Osimhen itirafı! "Harika bir jestti"

Victor Osimhen ile ilgili bir anısını paylaşan Batrakov, Nijeryalı golcünün hırsına dikkat çekerek, "Kendi aramızda mini bir turnuva yaptık ve onun nasıl bir maksimalist olduğunu, her zaman kazanmak istediğini o an anladım" dedi.

Batrakov'dan flaş Osimhen itirafı! "Harika bir jestti"

Osimhen'in kendisine yaptığı büyük jesti anlatan Batrakov, "Final penaltısını bana verdi, durum 2-2'ydi ve topu verip 'Al sen vur' dedi. Ben golü attım ve sırf benimle sevinmek için sahanın ta diğer ucundan bana doğru koştu. Harika bir jestti. O, harika biri" diyerek hayranlığını belirtti.

Batrakov'dan flaş Osimhen itirafı! "Harika bir jestti"

Takım otobüsündeki ilk gününü de esprili bir dille aktaran genç oyuncu, "İlk maçıma gidecektim, otobüse bindim ve nereye oturabileceğimi sordum. Birisi bana, 'Biraz bekle, herkes yerine geçsin' dedi" ifadelerini kullandı.

Batrakov'dan flaş Osimhen itirafı! "Harika bir jestti"

Otobüsteki oturma düzenini anlatan Batrakov, "Sonra Osimhen otobüse bindi; sol tarafta ayaklarınızı bile uzatabileceğiniz o VIP koltuk ona aitti. Oturdu ve bana 'Gel benimle otur' dedi. Ben de geçip oturdum ve ona 'Teşekkür ederim' dedim. O da gülerek 'Endişelenme' dedi" şeklinde konuştu.

Batrakov'dan flaş Osimhen itirafı! "Harika bir jestti"

Barcelona'ya attığı gole de değinen yetenekli orta saha, "Barcelona'ya attığım golü hala yaşıyorum ama tabii ki eğer kazanmış olsaydık, her şey harika olurdu... Galatasaray büyük bir kulüp ve biz Galatasaray olarak her maçta sahaya kazanmak için çıkıyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

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