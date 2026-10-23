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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Lille-Galatasaray maçına scout yağmuru! O yıldızın peşindeler

Lille-Galatasaray maçına scout yağmuru! O yıldızın peşindeler

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lille'e konuk olduğu mücadeleye Premier Lig'den 2 dev takımın temsilci gönderdiği ortaya çıktı. İngiltere'den 5 büyük takımın o yıldız isim için kıran kırana bir yarışa tutuşmaya hazırlandıkları açıklandı. İşte Ada basınında servis edilen o haber ve sarı-kırmızılıların parlayan yıldızı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2026 12:56
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Lille-Galatasaray maçına scout yağmuru! O yıldızın peşindeler

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, dev turnuvadaki ilk galibiyetini görkemli bir şekilde aldı.

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Lille-Galatasaray maçına scout yağmuru! O yıldızın peşindeler

Sarı-kırmızılılar, lig aşamasının 3. hafta maçında deplasmanda Lille'i geriden gelerek 4-2 mağlup etti.

Lille-Galatasaray maçına scout yağmuru! O yıldızın peşindeler

İstanbul devine 3 puanı getiren golleri sırasıyla Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Nabil Bentaleb (kendi kalesine) ve Victor Osimhen kaydetti.

Lille-Galatasaray maçına scout yağmuru! O yıldızın peşindeler

ÖVGÜ YAĞMURUNA TUTULDU

Öte yandan mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulunan spor yazarları, maçın kırılma anının Batrakov'un kaydettiği şık kafa golü olduğu konusunda hemfikirdi.

Lille-Galatasaray maçına scout yağmuru! O yıldızın peşindeler

Barcelona'ya karşı da takımının tek golünü kaydeden ve performansıyla dikkat çekmeye devam eden Rus oyuncuyla ilgili gerçek, karşılaşmadan günler sonra ortaya çıktı.

Lille-Galatasaray maçına scout yağmuru! O yıldızın peşindeler

ADA'DA KIRAN KIRANA YARIŞ

Premier Lig'den Batrakov'a olan ilgi katlanarak artarken Arsenal ve Liverpool'un Lille-Galatasaray maçına temsilci gönderdiği açıklandı.

Lille-Galatasaray maçına scout yağmuru! O yıldızın peşindeler

İngiliz basınından TEAMtalk'ın haberine göre 21 yaşındaki orta sahaya olan ilgi bu iki takımla sınırlı değil.

Lille-Galatasaray maçına scout yağmuru! O yıldızın peşindeler

Chelsea, Manchester City ve Manchester United da yetenekli futbolcuyu yaz transfer döneminden beri takip etmekte.

Lille-Galatasaray maçına scout yağmuru! O yıldızın peşindeler

TRANSFERİN ÖNÜNDE ENGEL KALMADI

Süregelen Ukrayna-Rusya savaşından dolayı İngiliz hükümetinin uyguladığı yaptırımlar, Premier Lig ekipleri ile Rus kulüpleri arasında doğrudan bir transferin gerçekleşmesini engelliyor.

Lille-Galatasaray maçına scout yağmuru! O yıldızın peşindeler

Geride bıraktığımız yaz dönemi Batrakov için girişimde bulunamayan İngiliz kulüpleri, transferin önündeki tek engelin kalkmasıyla birlikte Batrakov'da mutlu sona ulaşmak üzere kıran kırana bir yarışa tutuşmaya hazırlanıyor.

Lille-Galatasaray maçına scout yağmuru! O yıldızın peşindeler

SERBEST KALMA MADDESİ

Rus orta sahanın sözleşmesinde, Avrupa'nın büyük liglerinden teklif gelmesi halinde devreye girecek yaklaşık 55 milyon euro'luk bir serbest kalma maddesi bulunuyor.

Lille-Galatasaray maçına scout yağmuru! O yıldızın peşindeler

Galatasaray, Batrakov'u satmak istemiyor. Ancak Premier Lig ekipleri, yetenekli oyuncu ile anlaşma sağlanması durumunda bu rakamı sarı-kırmızılı kulübe ödeyerek transferi doğrudan gerçekleştirme hakkına sahip.

Lille-Galatasaray maçına scout yağmuru! O yıldızın peşindeler

İşte TEAMtalk'ta "Arsenal ve Liverpool'un yetenek avcıları, 50 milyon sterlinlik serbest kalma bedeli bulunan bu dinamik oyun kurucuya hayran kaldı" başlığıyla servis edilen o haber...

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